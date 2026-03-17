El Motorola G56 es muy barato y poderoso: pantalla FHD+, RAM de 16GB, cámaras Sony de 50MP y anticaídas

La gama media es en la actualidad uno de los segmentos del mercado de celulares que más se disputan el favor de los usuarios en todo el planeta y Motorola ha sido una punta de lanza para esto. En la actualidad, la marca estadounidense cuenta con una catálogo variopinto en esta gama, donde resalta el Motorola G56 5G que te sorprenderá, y no solo por su precio.

Motorola G56 5G, características principales

El Motorola G56 tiene una pantalla LTPS LCD de 6,72 pulgadas con resolución FullHD+ de 1080 × 2400 píxeles, así como protección anticaídas gracias a Corning Gorilla Glass 7i. Al mismo tiempo, nos topamos con el MediaTek Dimensity 7060, así como 8 GB de RAM que puedes expandir a 16 GB con RAM virtual, a la vez de 256 GB de memoria interna, la misma que puedes expandir con tarjetas microSD.

Su sistema operativo es Android 15 casi puro, a la vez de contar con 2 años de actualizaciones para el software, así como 4 años para dar soporte a los parches de seguridad. Por otro lado, su batería tiene autonomía de 5200 mAh, mientras que su carga rápida está en los 30 W o 33 W, dependiendo del mercado.

Sus cámaras no sobresalen, pero hacen un buen trabajo para usuarios regulares, ya que su lente principal es un sensor Sony Lytia 600 de 50 MP, un ultra gran angular 8 MP y frontal de 32 MP.

La resistencia es otro de sus puntos a favor, ya que se sumerge en agua con resistencia IP68, pero también resiste chorros de presión y agua caliente hasta los 80 grados con IP69. Del mismo modo, tiene certificación militar MIL-STD-810H para aguantar caídas, calores extremos y fríos bajo cero.

Motorola G56 5G, precio en 2026

Si quieres llevarte a casa el Motorola G56, entonces debes saber que su precio actual es de US$200, mientras que en países como Perú su valor ronda los 629 soles, en tanto que en México en unos 3.199 pesos mexicanos.