Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung

El Galaxy A57 llegará con el renovado Exynos 1680, 512GB de memoria, 5200 mAh y triple cámara 4K. Conoce cuál es la fecha de su llegada y el precio de lanzamiento.

Daniel Robles
Conoce las características, fecha de llegada y precio del Galaxy A57 5G de Samsung, el gama media más potente del 2026.
Conoce las características, fecha de llegada y precio del Galaxy A57 5G de Samsung, el gama media más potente del 2026.
A pocos días de la llegada del 2026, miles de fanáticos de Samsung han quedado más que emocionados, puesto que ya se tienen todos los detalles sobre el teléfono de gama media más potente que la firma coreana presentará para este nuevo año, nos referimos al Galaxy A57 5G, un potente Android que llegará renovado.

Si bien el Galaxy A57 5G no es un teléfono que cambiará demasiado su diseño, sí presentará mejoras significativas en rendimiento, memoria, batería y cámaras. Todo por un precio no tan elevado.

¿Qué características tendrá el Galaxy A57 5G? La pantalla de este gama media tendrá un mejor desempeño ya que tendrá un panel Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas con 120Hz y unos 2200 nits de brillo pico.

Las cámaras de este nuevo Samsung de gama media tendrá un triple sensor de 50MP, gran angular de 12MP y 8MP Macro o Telefoto. Se estima que este Galaxy A57 tendrá un Zoom óptico de 3X y permitirá grabar videos en 4K a 60fps.

Galaxy A57 5G

Este es el Galaxy A57 5G de Samsung. Foto: Weibo

Sin embargo, esto no es todo ya que este nuevo Galaxy A57 tendrá una batería de 5000 mAh con ua carga de 45W por cable. Esto significa que finalmente tendremos el teléfono a tope en menos tiempo.

¿Cuándo se lanzará el Galaxy A57 y qué precio tiene? Se estima que para febrero del 2026 llegará este gama media al mercado global y su precio será entre 400 a 500 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

