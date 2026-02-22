Por poco dinero, el Samsung A26 te da la mejor IA, pantalla Super AMOLED, buenas cámaras y muchas actualizaciones

Xiaomi y Motorola son las marcas más reputadas en la gama media, pero en los últimos años Samsung se ha colado exitosamente, sentándose en la misma mesa que estos fabricantes y en 2026 cuenta con un catálogo exquisito para todos los bolsillos que son éxitos de venta año a año, tal y como sucede con el Samsung Galaxy A26, el cual brilla en apartados como su pantalla, almacenamiento, cámaras y sistema operativo.

Samsung A26, características y especificaciones

El Samsung A26 te dará grandes sensaciones con su panel táctil Super AMOELD de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+, con fluidez notables gracias a sus 120 hercios, brillo pico de 1000 nits, protección contra caídas con Gorilla Glass Victus y resistencia al agua con certificación IP67.

Su rendimiento nos trae un chip hecho en casa: el Exynos 1380 el cual se comporta más que bien con tareas diarias como revisar nuestras redes sociales, navegar por Internet o ver contenido en sreaming. Su RAM es de 6GB y 8GB, mientras que el ROM que dispone va en los 128GB y 256GB.

La autonomía del Samsung A26 es de 5000mAh, por lo que te durará por casi todo el día, además de contar con carga rápida de 25W que, valgan verdades, sabe a poco en 2026. Su software es de lo mejor que encontrarás en la actualidad, contando con OneUI 7 basado en Android 15, pero con 6 de actualizaciones para el sistema operativo y los parches de seguridad.

La fotografía hace un buen trabajo, dado que el Samsung A26 tiene triple cámara trasera, algo inusual en este rango de precio. Su lente principal es 50 MP con apertura focal f/1,8 con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP, macro de 2 MP y frontal de 13 MP.

Samsung A26, precio en 2026

En el 2026, el Samsung A26 ha bajado de precio, por lo que en el mercado internacional su valor es de unos US$185 o en los US$260 dólares. En Perú, por su parte, su costo es de 760 soles, en tanto que en México va partir de los 3,800 o 4.600 pesos mexicanos.