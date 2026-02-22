0
El Samsung S26 Ultra será la DECEPCIÓN del 2026 si se confirman estos dos rumores sobre la batería y los colores

Quedan tan solo 3 días para que sea lanzado al mundo el Samsung S26 Ultra. Sin embargo, llegan noticias que para muchos son más que decepcionantes.

Hay filtraciones que preocupan a muchos usuarios de Samsung y medios especializados.
Hay filtraciones que preocupan a muchos usuarios de Samsung y medios especializados. | Composición Joel Dávila/Líbero
Estamos a solo tres días para que se lleve a cabo el Galaxy Unpacked, evento en el que se presentará formalmente la nueva serie S26, S26 Plus y, sobre todo el S26 Ultra, el celular surcoreana más premium. Sobre este último, llegan nuevos rumores que, si bien no son alarmantes, sí que dejan un mal sabor de boca, es decir, casi ninguna mejora en la batería y pocos colores para escoger.

Quedan unos cuantos días para el lanzamiento oficial de la nueva familia S26 de Samsung.

PUEDES VER: Samsung S26 con fecha de lanzamiento confirmada: qué modelos se presentarán y cuáles serán sus precios

Samsung S26 Ultra no tendría mejoras en la batería

Una gran filtración que fue recopilada por 9to5Google que, entre otras cosas, apunta a que la batería de 5000mAh, la misma del S25 Ultra y del S24 Ultra se mantendrá en el S26 Ultra, aunque la marca asegura que tendrá una autonomía que alcanzaría las 31 horas. Nada nuevo respecto a la generación pasada.

Pero, no solo eso, pues la carga rápida parece, de acuerdo a un anuncio de Samsung filtrado nos dice que en 30 minutos tendremos el 75 por ciento de carga total, es decir, tampoco hay novedad. Sin embargo, se apunta que habrá un aumento a los 60W, pero, de acuerdo a 9to5Google, de todas maneras esto no representaría gran diferencia.

S26 Ultra

De acuerdo a este anuncio filtrado, el Samsung S26 Ultra no tendría mejoras en la batería. (Foto: 9to5Google)

Samsung S26 Ultra con solo dos colores exclusivos y con venta limitada

Esto no sería todo, ya que de acuerdo a filtraciones recogidas por Phone Arena, además de los cuatro colores que serán los estándar en el Samsung S26 Ultra, tan solo incluirán dos tonalidades exclusivas cuando se esperaban más, pero hay cosas que debemos tener en cuenta.

De acuerdo a estos rumores, los colores exclusivos solo estarían exclusivos vía compra online en la web de Samsung. Estas tonalidades con: plata (Silver Shadow) y oro rosa (Pink Gold); mientras que los colores estándar de este dispositivo son: negro, blanco, violeta cobalto y azul cielo.

Ya hemos visto renders de los colores estándar del Samsung S26 Ultra, más no tenemos acceso a cómo se vería este terminal con las tonalidades exclusivas para su venta online. En ese sentido, el Silver Shadow sería un gris muy estándar, mientras que el Pink Gold es una versión sin titanio del dorado rosa de su predecesor.

S26 Ultra

Estos serían todos los colores del Samsung S26 Ultra. (Foto: Weibo)

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

