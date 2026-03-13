El Motorola Signature es exquisito: gama alta ultra delgado, chip Snapdragon 8 Gen 5, fotos poderosas y más barato que el iPhone 17 Pro Max

Miles de usuarios en todo el planeta, así como expertos en tecnología han celebrado el lanzamiento del Motorola Signature, el primer equipo premium de la marca estadounidense, el cual ha dejado las mejores sensaciones en todos por sus prestaciones en extremo de lujo, pero también manteniendo una característica de este fabricante: precios sumamente competitivos.

Motorola Signature, pantalla premium con protección contra todo

El Motorola Signature se presenta al mundo con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, pero con grosor de 6,9 mm, es decir, uno de los celulares tope de gama más delgados del planeta. Su resolución es Super HD de 2780 × 1264 píxeles, junto con 450 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco excepcional de 165 hercios, a la vez de 6000 nits de brillo máximo, audio compatible con Dolby Atmos.

Del mismo modo, este dispositivo de gama alta, sobresale de la competencia en su rango de precio por su panel protegido con el cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 para soportar golpes y caídas.

Asimismo, el modelo Signature de Motorola viene con resistencia IP68/IP69 para soportar el ingreso del polvo, ser sumergido en agua, pero también chorros de presión y agua caliente hasta los 80 grados. Incluye certificación militar MIL-STD-810H que no solo refuerza su potencial anticaídas, sino también calores extremos, fríos bajo cero.

Motorola Signature, procesador top con amplísima memoria

Pasando al rendimiento, nos encontramos con uno de los chips más potentes del mundo: el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, a la vez de estar compensando con una RAM brutal de 16GB con LPDDR5X, así como ROM hasta los 512GB con descargas en UFS 4.1.

Todo este cóctel de especificaciones tiene incidencia fundamental en que el terminal corra como un jet, estando libre de reinicios, parones inesperados, idóneo para tener muchas apps abiertas, realizar tareas pesadas, pero también para jugar videojuegos con todos los gráficos al tope.

Motorola Signature, fotos con resultados impresionantes

La fotografía del Motorola Signature es otro de los puntos más atractivos para millones de personas ¿Por qué? Pues los estadounidenses han pulido lo hecho en el pasado. En esta ocasión, incluye triple lenta trasero, con cámara principal de 50 MP con apertura focal f/1.6 con estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, campo visual de 122 grados y macro, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3X y superzoom de 100X y frontal de 50 MP con Quad Pixel de 1,2 pm.

Respecto a la grabación de video, este celular puede grabar video a un máximo de resolución de 8K a 30fps, pero también lo hace en los 4K a 60fps. A tener en cuenta que la cámara principal es un lente Sony Lytia 828, el cual posee una sobresaliente estabilización de la imagen.

Motorola Signature, software con mucha personalización y harta autonomía

En cuanto a su software, el Motorola Signature nos trae, como ya es evidente, Android 16, pero que cuenta con su propia capa de personalización, la cual destaca por ser ligera, con poquísimo bloatware, con muchas opciones para personalizar. Incluye funciones IA con Moto AI, que aún tiene un trecho por superar. Dispone de 7 años de actualizaciones para el sistema operativo como los parches de seguridad.

Este celular de Motorola lo hace bien, pero no brilla, en lo referente a la autonomía, ya que tiene una batería de 5200mAh, pero sí se destaca estar hecho en silicio-carbono, garantizando tiempo de uso extendido y sin sobrecalentamientos. Su carga rápida con cable es de 90W, la carga inalámbrica está en los 50W y la carga inversa inalámbrica llega a los 10W.

Motorola Signature, ¿Cuál es su precio?

Si quieres llevarte a casa el Motorola Signature, el celular más premium en la historia de la marca, lo puede conseguir en el mercado internacional en los US$999. Por su parte en países como Perú está en los S/3.999 y en México desde los 29.999 pesos mexicanos.