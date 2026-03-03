¿Vale la pena comprar el Motorola Edge 50 Fusion en 2026? Qué precio tiene el celular POLED 120HZ, carga rápida y resistencia al agua

El Motorola Edge 50 Fusion se mantiene como uno de los celulares más buscados de este 2026 y razones para ello las tiene de sobra al pasar por su asombrosa ficha técnica que destaca en puntos claves como su pantalla fluida, una buena memoria RAM, asombrosa carga rápida, así como mucha resistencia.

Motorola Edge 50 Fusion, características y especificaciones

El Motorola Edge 50 Fusion es bastante ligero con sus 174,9 gramos, hecho en cuero vegano, pero también con pantalla POLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 hercios, compatible con contenido HDR10+, así como 1600 nits de brillo máximo y resistencia al agua con certificación IP68.

El procesador, en 2026, no es el mejor que podríamos esperar, pues estamos ante el Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, junto con RAM de 8GB, así como memoria interna de 256GBGB, pero hay versiones de 128GB y hasta los 512GB.

Su autonomía es destacada con batería de 5000mAh para utilizarlo por casi todo un día, pero además, con 68W de carga rápida para tenerlo listo al 100 por ciento en unos 45 minutos, promedio. Su sistema operativo es Android 14 casi sin modificaciones, pero con una política de actualizaciones pobre de 3 años de soporte para el software y 4 para parches de seguridad.

El Motorola Edge 50 Fusion nos trae un buen rendimiento en las cámaras fotográfica, ya que su lente principal es de 50 MP con apertura focal de f/1.88, así como ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 y frontal de 32 MP con f/2.45. El video, por otro lado, puede grabar hasta los 4K a 30fps.

Motorola Edge 50 Fusion, precio en 2026

Si quieres comprarte el Motorola Edge 50 Fusion, entonces debes saber que en la actualidad su precio en el mercado internacional es de US$250 dólares; mientras que en países como Perú su costo alcanza los 1,000 a 1,300 soles, en tanto que en México está entre los 4,200 á 5,300 pesos mexicanos.