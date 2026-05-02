0
EN VIVO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga: alineaciones, horarios y dónde ver el partido

Mira la transmisión del partido entre Real Madrid vs. Espanyol por la fecha 34 de LaLiga de España, este domingo 3 de abril.

Francisco Esteves
Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga.
Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

En el RCDE Stadium, no te pierdas el partido entre el Real Madrid y Espanyol por la fecha 34 de LaLiga de España. El encuentro se llevará a cabo este domingo 3 de abril desde las 14.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN. Por ello, te contamos todos los detalles al respecto.

Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 3 de mayo.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, domingo 3 de mayo: Programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Eliminados de la Champions League y con el torneo doméstico prácticamente perdido, por la diferencia de 14 puntos que le saca el Barcelona, los merengues únicamente disputarán este compromiso para cumplir con la programación de la temporada, mientras que los catalanes sí buscarán el triunfo para alejarse más de la zona de descenso.

Real Madrid vs. Espanyol: horarios

Te brindamos el horario dependiendo tu país:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 16.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Espanyol?

La transmisión del partido entre Real Madrid y Espanyol por LaLiga de España será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción a Disney Plus, conocida plataforma de streaming a nivel internacional.

Real Madrid vs. Espanyol: posibles alineaciones

  • Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Bellingham; Vinicius y Gonzalo.
  • Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko Gonzalez, Expósito, Terrats; Pere Milla y Roberto Fernández.

Real Madrid vs. Espanyol: historial

En total, ambos equipos se han enfrentado en 200 partidos y el saldo es ampliamente favorable para los blancos. Real Madrid ha conseguido 118 victorias, Espanyol apenas 46 triunfos y quedaron igualados en 36 oportunidades.

¿En qué estadio juega Real Madrid vs. Espanyol?

El partido se llevará a cabo en el RCDE Stadium, también conocido como Estadio de Cornellá, que está ubicado en el área metropolitana de Barcelona. Este enorme recinto deportivo, que le pertenece al Real Club Deportivo Espanyol, tiene una capacidad para albergar a 38.529 espectadores en sus tribunas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Palmeiras por partido de la Copa Libertadores

  2. Barcelona vs Real Madrid por el clásico de LaLiga: fecha, día, hora y canal para definir al campeón

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano