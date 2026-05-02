Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga: alineaciones, horarios y dónde ver el partido

En el RCDE Stadium, no te pierdas el partido entre el Real Madrid y Espanyol por la fecha 34 de LaLiga de España. El encuentro se llevará a cabo este domingo 3 de abril desde las 14.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN. Por ello, te contamos todos los detalles al respecto.

Eliminados de la Champions League y con el torneo doméstico prácticamente perdido, por la diferencia de 14 puntos que le saca el Barcelona, los merengues únicamente disputarán este compromiso para cumplir con la programación de la temporada, mientras que los catalanes sí buscarán el triunfo para alejarse más de la zona de descenso.

Real Madrid vs. Espanyol: horarios

Te brindamos el horario dependiendo tu país:

Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas

Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 16.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Espanyol?

La transmisión del partido entre Real Madrid y Espanyol por LaLiga de España será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción a Disney Plus, conocida plataforma de streaming a nivel internacional.

Real Madrid vs. Espanyol: posibles alineaciones

Real Madrid : Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Bellingham; Vinicius y Gonzalo.

: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Bellingham; Vinicius y Gonzalo. Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko Gonzalez, Expósito, Terrats; Pere Milla y Roberto Fernández.

Real Madrid vs. Espanyol: historial

En total, ambos equipos se han enfrentado en 200 partidos y el saldo es ampliamente favorable para los blancos. Real Madrid ha conseguido 118 victorias, Espanyol apenas 46 triunfos y quedaron igualados en 36 oportunidades.

¿En qué estadio juega Real Madrid vs. Espanyol?

El partido se llevará a cabo en el RCDE Stadium, también conocido como Estadio de Cornellá, que está ubicado en el área metropolitana de Barcelona. Este enorme recinto deportivo, que le pertenece al Real Club Deportivo Espanyol, tiene una capacidad para albergar a 38.529 espectadores en sus tribunas.