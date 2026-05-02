Universitario visitará a Juan Pablo II en el estadio Mansiche de Trujillo por la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2026. El partido, que se realizará este domingo 3 de mayo, iniciará a la 1.15 p. m. y será transmitido EN VIVO por L1 MAX.

El triunfo sobre Nacional fue el golpe anímico que necesita Universitario de Deportes para calmar los cuestionamientos y recobrar la confianza de sus hinchas. Ahora, sabe que debe demostrar que el nivel mostrado ante el 'Bolso' no es flor de un día, sino un punto de quiebre.

Si bien la apretada agenda, el jueves tienen que enfrentar a Coquimbo Unido en partido clave para clasificar a octavos, obliga a Jorge Araujo a presentar un equipo mixto.

Universitario quiere ganar en Trujillo.

La 'U' sabe que tiene que sumar los tres puntos para continuar soñando con la hazaña en el Apertura y no alejarse de los primeros puestos del campeonato.

La gran noticia es la recuperación de Matías Di Benedetto. El central superó su lesión y fue convocado por el 'Coco'. Su presencia es clave en el sistema defensivo de Universitario y se conoció que iniciará el partido.

Matías Di Benedetto superó su lesión y será utilizado por Jorge Araujo para el partido ante Juan Pablo II y luchar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Williams Riveros y José Rivera quedaron fuera de la lista de convocados. Ambos están sentidos y el 'Coco' no quiere arriesgarlos.

Juan Pablo II, por su parte, también necesita ganar para alejarse de los últimos lugares de la tabla y empezar a mirar las zonas de clasificación a un torneo internacional.

Con Christian Cueva como su principal figura, el conjunto de Chongoyape empezó a consolidar un juego agresivo, donde el manejo del balón es su principal arma para hacerle daño a su rival.

Christian Cueva es la gran figura de Juan Pablo II

“Sin duda, sabemos al equipo al que nos enfrentamos. Va a ser un rival difícil, pero creo que nosotros estamos a la altura. Nos vemos bien y estamos convencidos de a dónde queremos llegar, de las cosas que queremos lograr. Esperemos que sea un gran partido y ojalá podamos traernos los tres puntos frente a este gran rival”, expresó Maxi Juambeltz a L1 MAX.

¿Cuándo juega Universitario vs. Juan Pablo II?

Este emocionante partido entre Universitario y Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Apertura, se realizará este domingo 3 de mayo.

¿A qué hora juega Universitario vs. Juan Pablo II?

En Perú, el partido entre la 'U' y Juan Pablo II se realizará a la 1.15 p. m. Revisa los horarios del compromiso en países de habla hispana:

México: 12.15 p. m.

Ecuador y Colombia: 1.15 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.15 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

Horarios del Universitario vs. Juan Pablo II en Estados Unidos

Hora del Pacífico (PT): 11.15 a. m. (ej.: Los Ángeles, San Francisco).

Hora de la Montaña (MT): 12.15 p. m. (ej.: Denver, Phoenix).

Hora del Centro (CT): 1.15 p. m. (ej.: Chicago, Dallas).

Hora del Este (ET): 2.15 p. m. (ej.: Miami, Nueva York).

¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II?

La transmisión del partido entre Universitario y Juan Pablo II estará a cargo de L1 MAX, canal que puedes encontrar en DirecTV, Claro TV, Win, Movistar TV, Mi Fibra, Best Cable y Cable Visión.

Canales para ver Universitario vs. Juan Pablo II

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

Claro TV: 10 y 510 (HD)

Movistar: 14 (SD) y 714 (HD)

Juan Pablo II vs. Universitario: entradas

Sur: S/65

Norte: S/70

Oriente: S/100

Occidente Sur: S/150

Occidente Norte: S/150

Butaca-Occidente Sur: S/200

Butaca-Occidente Norte: S/200

Universitario vs. Juan Pablo II: historial

Universitario y Juan Pablo II se han enfrentado en la temporada 2025 de la Liga 1. Ambos equipos ganaron un partido:

Universitario 3-0 Juan Pablo II - Torneo Clausura 2025

Juan Pablo II 2-0 Universitario - Torneo Apertura 2025

Universitario vs. Juan Pablo II: apuestas

Casa de apuestas Juan Pablo II Empate Universitario Betsson 4.50 3.45 1.78 Betano 4.85 3.75 1.82 Bet365 4.50 3.60 1.75 1XBet 4.54 3.48 1.77 CoolBet 4.65 3.35 1.80 DoradoBet 4.75 3.66 1.80

¿Dónde juega Universitario vs. Juan Pablo II?

El encuentro se disputará en el estadio Mansiche, en Trujillo, en el departamento de La Libertad. Este recinto, inaugurado en 1946, cuenta con capacidad para 25.036 espectadores.

Universitario vs. Juan Pablo II: Alineación

Universitario: Miguel Vargas; Cain Fara, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Juan Pablo II: Vega; Toledo, Sánchez, Iriarte; Antón, Durán, Ramírez, Tizón; Cueva, Alaniz y Juambeltz.