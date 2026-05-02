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¿A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II y dónde ver partido por Liga 1?
Universitario y Juan Pablo II se enfrentan este domingo 3 de mayo en el estadio Mansiche de Trujillo. por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Conoce todos los detalles de este encuentro.
Universitario y Juan Pablo II miden fuerzas en un partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio Mansiche de Trujillo será sede de un encuentro que promete emoción de principio a fin y que, además, es clave para las aspiraciones de ambos cuadros.
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¿Cuándo juega Universitario vs. Juan Pablo II?
El partido entre Universitario y Juan Pablo II se juega el domingo 3 de mayo, en el estadio IPD Mansiche de Trujillo.
¿A qué hora juega Universitario vs. Juan Pablo II?
Repasa los horarios para seguir el partido entre Universitario y Juan Pablo II, de acuerdo con tu país de residencia:
- Perú, Ecuador y Colombia: 13.15 horas
- Bolivia y Venezuela: 14.15 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.15 horas
- México: 12.15 horas
- Estados Unidos: 14.15 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 11.15 horas (Los Ángeles)
- España: 20.15 horas
¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II?
Sigue EN VIVO el choque entre Universitario vs. Juan Pablo II a través de L1 MAX, la señal oficial del torneo. El partido estará disponible para todos los usuarios que cuenten con el canal en su operador de cable, ya sea DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable o Win TV.
Si prefieres seguir el Universitario vs. Juan Pablo II por internet, el encuentro estará disponible ONLINE mediante las plataformas autorizadas: L1 MAX App, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Recuerda que, para disfrutar de la transmisión oficial por streaming, es necesario contar con una suscripción activa al servicio de L1 MAX.
Universitario vs. Juan Pablo II: previa del partido
Trujillo se paraliza el domingo 3 de mayo con el duelo entre Universitario y Juan Pablo II en el estadio Mansiche. El pitazo inicial será a las 13.15 horas, en un escenario donde los cremas buscan consolidar su liderato. Se espera una temperatura cercana a los 24°C, factor climático determinante para el despliegue físico de ambos planteles durante los 90 minutos.
Universitario quiere sumar tres puntos en Trujillo
El equipo de Ate llega con la obligación de rotar algunas piezas tras el desgaste por la seguidilla de partidos. Con Alex Valera como principal referencia en el ataque, la consigna es mantener la solidez defensiva que lo caracteriza. Por su parte, Juan Pablo II asume la localía administrativa con la urgencia de dar el golpe y frenar el ritmo del puntero, con un orden táctico riguroso para cerrar los espacios.
La expectativa es máxima y se prevé un lleno total, dado el gran ritmo de venta de entradas en la previa. Aunque la U suele ser local en el Mansiche por el apoyo de su gente, el cuadro de Chongoyape llega motivado tras sumar puntos vitales en las últimas fechas. Sin duda, es un partido bisagra que marcará el rumbo de ambos equipos en la recta final del torneo.
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