Alianza Lima analiza dar el golpe con el fichaje de campeón con Sporting Cristal: "Alternativa"

Alianza Lima se encuentra en un momento cauto en el mercado de pases, ya que luego de haber logrado el título del Torneo Apertura le dio tres semanas de vacaciones a sus jugadores. No obstante, la directiva no se relaja del todo y busca opciones para potenciar aún más el plantel para el Clausura. Así, se conoció que tiene como alternativa el fichaje de un atacante campeón con Sporting Cristal.

Alianza Lima analiza dar el golpe con el fichaje de campeón con Sporting Cristal

Conscientes de que los otros equipos se reforzarán en este mercado, los blanquiazules no se quieren quedar atrás. En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva de Alianza Lima tiene como opción el fichaje de Fernando Pacheco, reconocido por su paso por Sporting Cristal.

El atacante nacional es uno de los nombres que maneja la escuadra victoriana en este mercado. Actualmente, se encuentra en las filas del Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel; sin embargo, su contrato vencerá a finales de este mes, un factor que podría aumentar sus opciones de llegar.

Fernando Pacheco es una alternativa para reforzar a Alianza Lima

Por el momento, se trata de un interés por parte de Alianza Lima, que busca una alternativa para potenciar sus extremos. Ahora seguirá meticulosamente la situación contractual de Fernando Pacheco con su club, a la espera de que pueda quedar como agente libre.

Cabe señalar que no es la primera vez que se vincula al extremo con los blanquiazules, ya que, tras su salida de Cristal en la temporada pasada, también sonó como un posible fichaje.

Números de Fernando Pacheco esta temporada

Fernando Pacheco ha jugado 11 partidos en las filas del Hapoel Ironi Kiryat Shmona, donde no ha logrado marcar goles, pero sí ha contribuido con una asistencia. Por ello, es poco probable que renueve su contrato tras el final de la presente temporada.

Fernando Pacheco y los títulos que logró con Sporting Cristal

Fernando Pacheco inició su carrera en las menores de Sporting Cristal, donde escaló hasta el primer equipo. Con los rimenses, logró convertirse en figura y fue clave para que conquistaran la Liga 1 en dos ocasiones: 2016 y 2018.