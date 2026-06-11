Alianza Lima y el ex Manchester City que fue descartado como fichaje por lesión: "No hay nada"

Alianza Lima no ha anunciado fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 bajo el mando de Pablo Guede y, sin embargo, decidió descartar por completo a un futbolista que jugó en Manchester City debido a una fuerte lesión que lo aqueja: estamos hablando de Kluiverth Aguilar.

Alianza Lima descartó el fichaje de exfutbolista de Manchester City por lesión

El periodista Gerson Cuba reveló en su programa 'Código Blanquiazul' que Aguilar no forma parte del interés de Alianza para un posible fichaje de cara a la segunda parte de la temporada 2026, por lo que quedó descartada su llegada.

Asimismo, el comunicador aseguró que el lateral derecho de 23 años cuenta con una fuerte lesión en el tendón de Aquiles, por lo que todavía se encuentra en recuperación y estará apto para volver en tres meses.

Kluiverth Aguilar no regresará a Alianza Lima para la temporada 2026 por fuerte lesión

“No hay nada con Kluibert Aguilar y Alianza Lima. El jugador está lesionado del tendón de Aquiles y está en recuperación entre 2 a 3 meses”, aseguró Cuba en su programa emitido por YouTube.

Cabe mencionar que Kluiverth Aguilar disputó su último partido, el 15 de marzo de 2025, cuando defendía los colores de su equipo de Bélgica, Lommel SK, ante Patro Eisden por la jornada 26 de la Challenger Pro League.

Kluibert Aguilar jugó en Manchester City

Kluiver Aguilar dejó Alianza Lima en 2021 para ser fichado por más de 2 millones por el Manchester City. Sin embargo, por falta de minutos fue cedido al Lommel SK de Bélgica y, tras destacar, el mismo club lo fichó. De esa forma, le dijo adiós al club inglés en 2022.