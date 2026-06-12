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¿Regresa a Alianza? Jean Deza reveló detalles de una conversación con Franco Navarro: "Me dijo..."
En una reciente entrevista, el ‘Ratón’ reveló detalles de una conversación que tuvo con Navarro y lanzó rotundos comentarios al respecto.
Jean Deza rompió su silencio y dio detalles sobre una conversación que tuvo con Franco Navarro, actual gerente deportivo de Alianza Lima, en la que habló sobre su relación con él. Además, expresó su opinión sobre la consagración del elenco blanquiazul en el Torneo Apertura.
El ‘Ratón’ se mostró contento con este nuevo logro de su exequipo y manifestó el cariño que siente por Navarro, de quien tuvo palabras positivas, ya que lo considera un padre.
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Jean Deza habló sobre Franco Navarro. Foto: Pedro Responde
"La verdad bien, felicitaciones, yo soy feliz que Alianza campeone porque está mi viejo Franco Enrique Navarro. Siempre converso con él, le deseo lo mejor, lo amo y de verdad que es una persona que a mí hasta el día de hoy me sigue ayudando mucho", empezó diciendo, en el programa Pedro Responde.
El jugador de 33 años dio a conocer que aún mantiene conversaciones con él e incluso muchas veces le da consejos para que mejore como profesional.
"Yo converso con él, cuando está mal me preocupo, me desahue.. también. Un día salí y me agarraron orinando en la calle junto a mi expareja y él me dijo huev… ¿qué has hecho? Que iba a venir y me iba a meter un puñete. De verdad que es una relación de hijo a padre", explicó.
Jean Deza envió emotivo mensaje a Franco Navarro
En ese contexto, Jean Deza aprovechó para dedicarle unas palabras a Franco Navarro por el gran momento que atraviesa en Alianza Lima. El futbolista expresó el cariño que le tiene y le deseó que continúe cosechando éxitos al frente del cuadro blanquiazul.
"La verdad que viejo te quiero mucho, que te siga yendo muy bien y tú sabes que para toda la vida. No es solo fútbol", sentenció.
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