Forsyth sorprende al contar que le metió su “galletazo” a Jean Deza: “No le entran las ideas”

Se estrenó una reciente edición del programa ‘Enfocados’, donde se tuvo como entrevistado al exportero de Alianza Lima y la selección peruana, George Forsyth, donde se conversó sobre diversos temas. No obstante, llamó la atención cuando contó una de las anécdotas que tuvo con Jean Deza. Y es que el exguardameta confesó que intentó corregir a golpes a Deza en dos momentos distintos.

En su relato, Forsyth recordó que la primera vez que le metió su “galletazo” fue en la selección peruana, esto cuando se fueron a jugar los partidos contra Inglaterra y Suiza. El segundo pasó cuando ya estaba retirado, donde lo encontró en un reconocido bar.

Forsyth sorprende al contar que le metió su “galletazo” a Jean Deza

El exjugador señaló que Deza se había molestado porque no iba a jugar el partido contra Suiza, por lo que se molestó tanto que se fue del entrenamiento. Por lo tanto, Forsyth contó que tuvo que ir a buscarlo.

“Fuimos a jugar dos partidos con la selección en el 2014 contra Inglaterra y Suiza. El primer partido juega Jean Deza de delantero y le fue bastante bien, pero ante Suiza el profe Bengoechea dijo que iba a hacer unos cambios en los delanteros. Como lo habían sentado, se fue. Entonces, los chiquillos en ese tiempo Yotún, Advíncula, me dicen: tío se ha ido del entrenamiento. Yo les dije ‘chibolo de m..’ ¿intocable es? ¿quién m.. se cree? Entonces me fui a buscarlo”, empezó contándole a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Después señaló que la búsqueda terminó en la habitación del profesor Pablo Bengoechea, con quien Deza se encontraba conversando.

“Me dijeron que estaba con el profe, entonce toque la puerta y le dije a Pablo si estaba Deza, me dijo que pase nomás, que seguramente quiero decirle algo. Entonces.. pin, un guantaso. Le mencioné: tú nunca iba a jugar acá porque estaba Farfán, Paolo, Claudio y que ellos estaban de vacaciones, que nosotros hemos venido a sacarnos la mugre estos partidos y pum su galetazo”, complementó.

Forsyth le metió otro “galletazo” a Deza pero en Alianza

“En Alianza Lima le apliqué otro galletazo”, empezó diciendo Forsyth. “Después vino a Alianza Lima y nos encontramos de nuevo. Es buen muchacho, para mí tiene un talento impresionante, pero tiene un tema que no le entran las ideas. En Alianza se mandó otra cag.. igual, entonces otro galletazo. Después, ya me retiro porque no podía con esos dirigentes. Me voy a Barranco Bar y lo veo a Jean Deza. Estaba renegando loco y le dije que tenía un arreglo con el de arriba porque tenía varias oportunidades, me dijo “tío voy aprovechar la oportunidad”, complementó.