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Gareca reprochó a Farfán por decir que Cueva era su ‘engreído’: “¿Por qué dicen eso?”

En una reciente entrevista, Ricardo Gareca conversó con Jefferson Farfán sobre su tiempo en la selección peruana y le cuestionó por qué decían que Cueva era su engreído.

Antonio Vidal
Gareca conversó con Farfán sobre Cueva. Foto: composición Líbero/La Sustancia
Gareca conversó con Farfán sobre Cueva. Foto: composición Líbero/La Sustancia
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En una reciente edición del programa ‘La Sustancia’, Ricardo Gareca tuvo como espectacular invitado a Jefferson Farfán, con quien compartió muchos años en la selección peruana, donde hablaron sobre diversos temas relacionados con su carrera como deportista y, sobre todo, con la Bicolor.

En este sentido, Gareca le hizo recordar a Farfán los comentarios sobre Christian Cueva, pues, como se recuerda, al ‘Tigre’ se le solía criticar el hecho de que convocara a Cueva para la selección, esto debido a sus constantes indisciplinas. Es por esto que muchos empezaron a señalarle al ‘Tigre’ que el volante era su engreído.

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Ricardo Gareca reprochó a Jefferson Farfán por decir que Cueva era su ‘engreído’

Durante la entrevista el ‘Tigre’ le preguntó a la ‘Foquita’, por qué le decían que Cueva era su engreído.

“¿Cuevita es mi engreído, decís vos? ¿Por qué dicen eso? Sí, yo no he visto un jugador más engreído y especial, de buena manera, pero con Cueva usted siempre lo ha tenido ahí. Profe, es que al comienzo Cueva tuvo unos problemas complicados en Alianza y mucha gente no confiaba, pero el talento era visible; los que no veían eso eran ciegos”, empezó contestando el exjugador de Alianza Lima.
“Vos agarraste una sintonía con él. Exacto, imagínese si no hubiera estado él en ese momento. Después la gente entendió, ahí está el ojo importante de usted”, fueron las palabras de Farfán.

¿Cuántos partidos jugaron juntos Farfán y Cueva en la selección peruana?

Jefferson Farfán y Christian Cueva disputaron 34 partidos juntos con la selección peruana, consolidándose como una dupla fundamental en la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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