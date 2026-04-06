Sporting Cristal ya tiene su estadio de contingencia para la Libertadores tras clausura de Matute

Sporting Cristal se encuentra en problemas. A raíz de la lamentable muerte que dejó el banderazo del último viernes 3 de abril en el estadio Alejandro Villanueva, la Municipalidad de La Victoria decidió clausurar el recinto deportivo de Alianza Lima y ahora el cuadro rimense podría no usarlo para su debut en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

En las últimas horas, Alianza Lima envió una solicitud hacia el municipio para que puedan levantar la sanción y Cristal juegue ahí la Copa Libertadores. Sin embargo, la Municipalidad decidió desestimar este pedido porque el cuadro victoriano aún no ha identificado a los responsables. En ese sentido, el equipo del Rímac ya se encuentra trabajando en un plan de contingencia y parece que jugaría en el Miguel Grau del Callao.

De acuerdo a la información de la periodista Luccina Aparicio, Sporting Cristal tiene planeado usar el estadio rosado. Además, el director deportivo, Gustavo Zevallos, señaló para Cristal TV que se encuentran trabajando en un plan si es que finalmente no pueden usar el Alejandro Villanueva.

“Estamos haciendo las gestiones para poder jugar en el Alejandro Villanueva, pero en paralelo tenemos un plan de contingencia en el caso no se levante la clausura. Se comunicará oportunamente”, declaró el directivo rimense.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará este miércoles 8 de abril, según la programación publicada oficialmente por la misma Conmebol . Los celestes buscarán un triunfo que les haga olvidar el mal rato que viven en la Liga 1 2026 .

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?