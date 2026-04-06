- Hoy:
- Partidos de hoy
- FC Cajamarca vs Chankas
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Bayern Múnich
- Carlos Zambrano y Miguel Trauco
Sporting Cristal ya tiene su estadio de contingencia para la Libertadores tras clausura de Matute
¡Atención, hincha rimense! Gustavo Zevallos declaró que ya se encuentran trabajando en un plan de contingencia y que lo oficializarán próximamente.
Sporting Cristal se encuentra en problemas. A raíz de la lamentable muerte que dejó el banderazo del último viernes 3 de abril en el estadio Alejandro Villanueva, la Municipalidad de La Victoria decidió clausurar el recinto deportivo de Alianza Lima y ahora el cuadro rimense podría no usarlo para su debut en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Cerro Porteño: estadio, entradas, fecha y hora del partido por Copa Libertadores
En las últimas horas, Alianza Lima envió una solicitud hacia el municipio para que puedan levantar la sanción y Cristal juegue ahí la Copa Libertadores. Sin embargo, la Municipalidad decidió desestimar este pedido porque el cuadro victoriano aún no ha identificado a los responsables. En ese sentido, el equipo del Rímac ya se encuentra trabajando en un plan de contingencia y parece que jugaría en el Miguel Grau del Callao.
De acuerdo a la información de la periodista Luccina Aparicio, Sporting Cristal tiene planeado usar el estadio rosado. Además, el director deportivo, Gustavo Zevallos, señaló para Cristal TV que se encuentran trabajando en un plan si es que finalmente no pueden usar el Alejandro Villanueva.
“Estamos haciendo las gestiones para poder jugar en el Alejandro Villanueva, pero en paralelo tenemos un plan de contingencia en el caso no se levante la clausura. Se comunicará oportunamente”, declaró el directivo rimense.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?
El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará este miércoles 8 de abril, según la programación publicada oficialmente por la misma Conmebol. Los celestes buscarán un triunfo que les haga olvidar el mal rato que viven en la Liga 1 2026.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?
El partido entre Sporting Cristal vs Cerro Porteño se jugará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana).
¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90