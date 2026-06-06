Partidos de hoy, domingo 7 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

La agenda completa de los partidos que se realizarán este domingo 7 de junio. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las selecciones tratan de sacar el máximo provecho de la fecha FIFA para disputar amistosos de preparación. Ecuador se medirá ante Guatemala y Colombia afrontará su compromiso frente a Jordania.

PUEDES VER: Estos son los 40 partidos del Mundial 2026 que América TV transmitirá GRATIS en Perú

Amistosos internacionales para hoy

Horarios Partidos Canales 6:00 Afganistán vs. Pakistán 8:00 Kenia vs Lesoto 8:00 Liechtenstein vs. Chipre Disney Plus 8:00 Omán vs. Mozambique 11:00 Maldivas vs. Bangladés Sub23 11:30 Dinamarca vs Ucrania Disney Plus 13:00 Kosovo vs. Andorra Disney Plus 13:45 Croacia vs. Eslovenia ESPN y Disney Plus 14:00 Grecia vs. Italia ESPN, Zappin, Claro TV+ y Disney Plus 14:00 Marruecos vs. Noruega 15:00 Ecuador vs. Guatemala DSports y Canal del Fútbol 18:00 Colombia vs. Jordania DSports, Caracol TV y RCN Televisión.

Partidos de hoy por la Copa de la Liga Chile

Horarios Partidos Canales 11:30 La Serena vs. U. La Calera MAX Chile 11:30 U. De Chile vs. Audax MAX Chile 14:00 Huachipato vs. Colo Colo MAX Chile 17:00 Limache vs. Everton MAX Chile 17:00 O’Higgins vs. Palestino MAX Chile

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 8:00 Progreso vs. Albion Disney Plus 13:00 CA Cerro vs. Peñarol Disney Plus 16:30 Defensor Sporting vs. Boston River Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Hora Partido Canal 17:00 Carabobo vs. Puerto Cabello Bet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.