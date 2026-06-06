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Partidos de hoy, domingo 7 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

Las acciones no se detienen. Este domingo 7 de junio se realizarán partidos amistosos internacionales como el Ecuador vs. Guatemala y Colombia vs. Jordania.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo.
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo. | FOTO: Composición Líbero
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La agenda completa de los partidos que se realizarán este domingo 7 de junio. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las selecciones tratan de sacar el máximo provecho de la fecha FIFA para disputar amistosos de preparación. Ecuador se medirá ante Guatemala y Colombia afrontará su compromiso frente a Jordania.

América TV transmitirá 40 partidos del Mundial 2026.

PUEDES VER: Estos son los 40 partidos del Mundial 2026 que América TV transmitirá GRATIS en Perú

Amistosos internacionales para hoy

HorariosPartidosCanales
6:00Afganistán vs. Pakistán
8:00Kenia vs Lesoto
8:00Liechtenstein vs. ChipreDisney Plus
8:00Omán vs. Mozambique
11:00Maldivas vs. Bangladés Sub23
11:30Dinamarca vs UcraniaDisney Plus
13:00Kosovo vs. AndorraDisney Plus
13:45Croacia vs. EsloveniaESPN y Disney Plus
14:00Grecia vs. ItaliaESPN, Zappin, Claro TV+ y Disney Plus
14:00Marruecos vs. Noruega
15:00Ecuador vs. GuatemalaDSports y Canal del Fútbol
18:00Colombia vs. JordaniaDSports, Caracol TV y RCN Televisión.

Partidos de hoy por la Copa de la Liga Chile

HorariosPartidosCanales
11:30La Serena vs. U. La CaleraMAX Chile
11:30U. De Chile vs. AudaxMAX Chile
14:00Huachipato vs. Colo ColoMAX Chile
17:00Limache vs. EvertonMAX Chile
17:00O’Higgins vs. PalestinoMAX Chile

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
8:00Progreso vs. AlbionDisney Plus
13:00CA Cerro vs. PeñarolDisney Plus
16:30Defensor Sporting vs. Boston RiverDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
17:00Carabobo vs. Puerto CabelloBet365

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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