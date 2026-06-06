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Partidos de hoy, domingo 7 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO
Las acciones no se detienen. Este domingo 7 de junio se realizarán partidos amistosos internacionales como el Ecuador vs. Guatemala y Colombia vs. Jordania.
La agenda completa de los partidos que se realizarán este domingo 7 de junio. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las selecciones tratan de sacar el máximo provecho de la fecha FIFA para disputar amistosos de preparación. Ecuador se medirá ante Guatemala y Colombia afrontará su compromiso frente a Jordania.
Amistosos internacionales para hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:00
|Afganistán vs. Pakistán
|8:00
|Kenia vs Lesoto
|8:00
|Liechtenstein vs. Chipre
|Disney Plus
|8:00
|Omán vs. Mozambique
|11:00
|Maldivas vs. Bangladés Sub23
|11:30
|Dinamarca vs Ucrania
|Disney Plus
|13:00
|Kosovo vs. Andorra
|Disney Plus
|13:45
|Croacia vs. Eslovenia
|ESPN y Disney Plus
|14:00
|Grecia vs. Italia
|ESPN, Zappin, Claro TV+ y Disney Plus
|14:00
|Marruecos vs. Noruega
|15:00
|Ecuador vs. Guatemala
|DSports y Canal del Fútbol
|18:00
|Colombia vs. Jordania
|DSports, Caracol TV y RCN Televisión.
Partidos de hoy por la Copa de la Liga Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|La Serena vs. U. La Calera
|MAX Chile
|11:30
|U. De Chile vs. Audax
|MAX Chile
|14:00
|Huachipato vs. Colo Colo
|MAX Chile
|17:00
|Limache vs. Everton
|MAX Chile
|17:00
|O’Higgins vs. Palestino
|MAX Chile
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Progreso vs. Albion
|Disney Plus
|13:00
|CA Cerro vs. Peñarol
|Disney Plus
|16:30
|Defensor Sporting vs. Boston River
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Carabobo vs. Puerto Cabello
|Bet365
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
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