Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 6 de junio EN VIVO: números ganadores del último sorteo

La emoción vuelve a encenderse HOY, sábado 6 de junio con una nueva edición del Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Miles de participantes estarán atentos a cada número que salga, esperando que la suerte les sonría en esta jornada. Si compraste tu boleto o simplemente quieres conocer los resultados al instante, sigue aquí la transmisión y consulta en vivo los números ganadores de ambos sorteos.

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 6 de junio: resultados EN VIVO del último sorteo 09:11 Bienvenidos HOY, sábado 6 de junio se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores al instante, conoce los horarios de cada juego y comprueba si tu boleto fue premiado. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. En el caso de los domingos y días festivos, el sorteo nocturno adelanta su horario y se lleva a cabo a las 8:30 p. m..

El sorteo Sinuano regresa con nuevos sorteos que premian a los jugadores.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano pueden adquirirse de manera presencial en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y su red de aliados distribuidos en distintas ciudades y municipios de Colombia. Además, algunas zonas cuentan con opciones de compra virtual a través de las plataformas habilitadas por los operadores autorizados. Antes de realizar tu apuesta, verifica que el establecimiento esté debidamente autorizado para garantizar la validez de tu jugada y el cobro de posibles premios.

¿Cómo jugar el Sinuano en Colombia?

Jugar el Sinuano en Colombia es sencillo. Primero debes elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y definir el valor de tu apuesta en un punto de venta autorizado. Luego, puedes seleccionar la modalidad de juego que prefieras: directo (acertar las cuatro cifras en el mismo orden), combinado (las cifras pueden salir en cualquier orden), o apostar a tres, dos o una cifra. Una vez registrada tu jugada, recibirás un comprobante y solo tendrás que esperar el sorteo para verificar si tu número coincide con el resultado ganador. Los premios varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas.