Universitario fulminó 5-0 a ADT y se llevó tres puntos que ilusionan a su hinchada

El único objetivo de Universitario de Deportes es salir campeón del Torneo Clausura 2026 para poder luchar por el título de la Liga 1. En medio de ello, la institución sorprendió a su hinchada con un importante anuncio: goleó 5-0 a ADT de Tarma.

Mientras el plantel de Héctor Cúper se prepara para su estreno en la segunda parte de la temporada, sus categorías menores siguen destacando y la sub-16 logró aplastar a su rival de turno por la Liga Nacional Juvenil del Perú.

Así lo comunicó Universitario de Deportes mediante sus redes sociales, donde además informó que los goles del encuentro fueron obra de John Jairo Guzmán (2), Mathias Chang, Kylian Furuya y Thiago Estrada. Con ello, los cremas siguen firmes rumbo al título.

Universitario y su plantel sub-16.

Así marcha la Liga Nacional Juvenil 2026

Vale precisar que la 'U' marcha en primera casilla del Grupo B con un total de 23 puntos, aunque en segundo lugar se ubica Alianza Lima con 22 unidades. La ventaja de los blanquiazules es que todavía tienen un partido pendiente, por lo que pueden quitarle el liderazgo en cualquier momento.

Por otra parte, en la categoría sub-18 de la Liga Nacional Juvenil, el líder es Alianza Lima con 21 puntos, mientras que los merengues se ubican en la tercera casilla con 16 unidades. Finalmente, en la tabla acumulada, que reúne ambas categorías, el puntero es el club de Matute con 43 puntos.