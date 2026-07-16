Héctor Cúper sorprendió en la elección de su atacante para enfrentar a ADT en Tarma

Aunque se sumó Gianluca Lapadula como refuerzo estrella, Alex Valera no dejará el puesto y peleará su titularidad con goles. Fue confirmado como atacante para el sábado ante ADT en Tarma, al contar con experiencia en la altura y cerrar el primer semestre del año con una buena cuota goleadora.

“Nazario” fue titular en el último amistoso ante Millonarios y convenció, a pesar de no anotar, para comandar la ofensiva. Sus buenos movimientos pueden ser una de las claves para alcanzar un triunfo urgente y empezar a pisar fuerte en el arranque del Torneo Clausura.

Alex Valera anotó 8 goles en el Torneo Apertura y ahora busca arrancar con todo.

Cabe señalar que Gianluca Lapadula será incluido en la lista de viajeros, pero su ingreso deberá esperar al desarrollo del partido. El “Bambino” no se encuentra habituado a la altura; por ello, no se quiere desgastarlo desde el comienzo para que pueda ser una de las cartas importantes en el segundo tiempo en la ciudad de Tarma.

HÉCTOR CÚPER ASEGURÓ QUE SU OBJETIVO ES GANAR EL TORNEO CLAUSURA

Se enfoca exclusivamente en ganar el Torneo Clausura para empezar a dejar el sello que desea en el arranque ante ADT en Tarma. Héctor Cúper resaltó cada partido de preparación y confía en sumar tres puntos de oro para construir su camino hacia el título.

“El objetivo es ganar el Clausura, eso se logra haciendo lo mejor que se pueda, dándolo todo, equivocándose lo menos posible y manteniendo expectativas equilibradas. Tenemos optimismo, pero sabemos que será difícil mantenerse arriba permanentemente”, manifestó.

El DT argentino probará este miércoles su once inicial y despejará las dos dudas que mantiene. La primera está en el ataque: Alex Valera es fijo, pero falta definir al acompañante, que saldrá entre Edison Flores o “Licha” Alzugaray. La segunda pasa por la opción de alternar a Adrián Quiroz en el mediocampo.