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Héctor Cúper dio inesperada noticia de Lapadula que pone en riesgo su debut con la ‘U’: "No está al 100%"
Universitario debutará este sábado 18 en el Torneo Clausura frente a ADT. Sin embargo, Cúper dio una noticia que sorprendió a más de un hincha.
Héctor Cúper ya se prepara con Universitario para lo que será su estreno en el Torneo Clausura ante ADT de Tarma. En ese sentido, en una reciente conversación con los medios, el DT argentino habló sobre diversos temas, como los objetivos de la ‘U’, así como los recientes fichajes, entre ellos Gianluca Lapadula, sobre quien dio declaraciones antes de este inicio de campaña.
El conocido ‘Bambino’ tuvo un paso complicado por el Spezia de Italia, donde las lesiones lo mantuvieron alejado de las canchas durante gran parte de la temporada. En ese contexto, llegó al cuadro estudiantil con un rendimiento muy bajo, por lo que Cúper se refirió a este tema.
"Está haciendo el esfuerzo por ponerse a punto. Hoy no está al 100 %, pero trabaja con el grupo y siempre jugará quien esté mejor", fueron las palabras de Cúper, en conversación con los medios. Además, señaló que el delantero trabaja para estar en la mejor forma posible y así ayudar al equipo. No obstante, dejó en claro que jugarán quienes se encuentren en mejores condiciones.
Trayectoria de Gianluca Lapadula
- Juventus (fútbol base)
- Treviso U19
- Pro Vercelli
- Ivrea
- Parma U19
- Atlético Roma
- Ravenna
- San Marino
- Parma
- Cesena
- Frosinone
- ND Gorica
- Teramo
- Pescara
- AC Milan
- Génova
- Lecce
- Benevento
- Cagliari
- Spezia
- Universitario de Deportes
¿Cuándo juega Universitario vs ADT por el Torneo Clausura?
Este partido está programado para jugarse este sábado 18 en el Estadio Unión Tarma, que cuenta con capacidad para 9 mil espectadores.
¡Vamos al Circo!
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