Filtran millonaria suma que ganó Universitario por fichaje de Sebastián Osorio al Sporting Lisboa

Universitario de Deportes tenía la misión de realizar un gran mercado de pases para el Torneo Clausura y, a su vez, evaluar algunas salidas. Una de ellas despertó la alegría de los hinchas, ya que, lejos de ser una mala noticia, se confirmó que Sebastián Osorio fue vendido al Sporting Lisboa en una operación importante que dejó una gran suma de dinero por la joya crema.

Universitario ganó millonaria suma por fichaje de Sebastián Osorio al Sporting Lisboa

La escuadra estudiantil confirmó recientemente la salida de Sebastián Osorio, quien se venía desempeñando en las divisiones menores y jugaba en la Liga 3 antes de ser prestado a César Vallejo. Si bien dieron algunos detalles de las cláusulas del contrato, no informaron el monto exacto de la transferencia.

Sin embargo, el reconocido portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de pases, sorprendió al revelar la fuerte suma de dinero que tuvo que pagar Sporting Lisboa a Universitario por el atacante de 18 años. Según reportó, los portugueses desembolsaron 700 mil euros para concretar la operación.

Sporting Lisboa le pagó a Universitario casi un millón de euros por Sebastián Osorio

Esta cifra, al tipo de cambio actual, representa una suma superior a los 2 millones de soles, además de que potencia las arcas económicas de Universitario, que ya empieza a obtener frutos de sus divisiones menores. Del mismo modo, este monto llega en un gran momento, ya que el club está en busca de un lateral izquierdo extranjero para el primer equipo, por lo que podría significar una diferencia en las negociaciones.

Por si esto no fuera poco, el periodista Gustavo Peralta indicó que la ‘U’ incluyó una serie de bonos que podrían significar otro ingreso a futuro, además de mantener el 30% de los derechos de Sebastián Osorio.

Sebastián Osorio se despidió de Universitario

“Vestir la camiseta de Universitario y defender este escudo ha sido un verdadero orgullo y un privilegio que jamás voy a olvidar, (…), me voy con los mejores valores y recuerdos de aquí, con la ilusión de que en un futuro lejano nuestros caminos se vuelvan a cruzar para vestir otra vez la camiseta de la que siempre será mi casa. ¡Gracias por todo! ¡Y dale U, por siempre!”, fue parte del mensaje del jugador en su cuenta de Instagram.