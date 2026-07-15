Universitario oficializa la venta de su joya al Sporting Lisboa y revela operación: "Consevará el 30%"
Sebastián Osorio deja las canteras de Universitario de Deportes para continuar su carrera en Europa. Conoce aquí todos los detalles de la operación de Universitario.
Universitario de Deportes oficializó la transferencia de su joven promesa Sebastián Osorio al Sporting Lisboa. A través de sus redes sociales, el cuadro merengue no solo informó que el mediocampista de 18 años, de nacionalidad peruana, continuará su carrera profesional en el país europeo, sino que también reveló con qué porcentaje se quedará en una futura venta.
PUEDES VER: Futbolista dejó Universitario y se pronuncia tras llegar a destacado club nacional: "Es diferente"
Durante la semana, se informó que Universitario de Deportes se iba a quedar con el 20% de los derechos económicos del futbolista en caso de una futura venta; sin embargo, el propio club merengue confirmó que es del 30%, además de contemplar ingresos adicionales “ujetos al cumplimiento de determinados objetivos deportivos”. A continuación, podrás leer la misiva de la ‘U’.
Comunicado de Universitario sobre transferencia de Sebastián Osorio
“El Club Universitario de Deportes informa que ha alcanzado un acuerdo con el Sporting Club de Portugal para la transferencia definitiva del futbolista Sebastián Osorio.
Como parte de la operación, la institución conservará el 30 % de los derechos económicos del jugador en caso de una futura transferencia, además de contemplar ingresos adicionales sujetos al cumplimiento de determinados objetivos deportivos”.
Esta operación refleja el trabajo que Universitario viene impulsando en la formación y proyección internacional de sus futbolistas, consolidando un modelo que genera oportunidades para el desarrollo de los jugadores y fortalece el proyecto deportivo e institucional del Club.
La transferencia de Sebastián Osorio representa un nuevo paso en el compromiso de Universitario con el crecimiento de sus divisiones menores y la promoción del talento formado en casa.
Universitario de Deportes agradece a Sebastián Osorio por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante su etapa en la institución y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional”.
Sebastián Osorio Martínez fue transferido al Sporting Lisboa.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50