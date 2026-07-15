Futbolista dejó Universitario y se pronuncia tras llegar a destacado club nacional: "Es diferente"

Universitario de Deportes ha desarrollado un mercado de pases de la Liga 1 sumamente movido, donde ha concretado refuerzos y diversas salidas en su plantel. Una de ellas fue protagonizada por Paolo Reyna, quien, tras no tener minutos, terminó saliendo rumbo a Juan Pablo II y ahora sorprendió al referirse a su estadía en Ate.

Futbolista dejó Universitario y se pronuncia tras llegar a destacado club nacional

Durante una conversación con 'Toca y Pasa', le consultaron al lateral nacional cómo evalúa lo que fue su paso por Universitario. Ante ello, Paolo Reyna fue claro al señalar que adquirió una gran experiencia, pero su etapa no salió como pensaba, ya que no pudo jugar muchos minutos. Aunque recalcó que estar en la ‘U’ fue una linda aventura.

"Mi etapa fue de experiencia y de aprender, pero no fue como yo hubiera imaginado que pase. Aprendí de cada uno de ellos, porque son buenos compañeros y personas. Es hermoso estar en la 'U', me quedé con la espinita de querer jugar un poco más, pero eso dependía de mi", expresó.

En esa línea, el defensa de 24 años indicó que la responsabilidad de su fallido fichaje fue netamente de él, ya que perdió la confianza que había adquirido con el paso del tiempo. No obstante, resaltó que buscará volver a su máximo nivel con la camiseta de Juan Pablo II en el Torneo Clausura.

Paolo Reyna salió de Universitario y fue prestado a Juan Pablo II para el Torneo Clausura.

"No jugar fue un tema mío, no me sentía el jugador que era antes de llegar a la 'U'. Perdí confianza en mi, sentía que estaba pero no era así. Ahora, aquí en Juan Pablo es diferente para mi y creo que voy a recuperar mi mejor versión", sostuvo el lateral.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Reyna con Universitario?

Paolo Reyna fue una de las apuestas de Universitario en 2025, pensando en su proyección a futuro, por lo que la dirección deportiva le hizo un contrato extenso válido por 3 temporadas. Es decir, su vínculo con el cuadro crema es hasta finales de 2027.