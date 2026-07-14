Yotún envió contundente advertencia a Lapadula tras su fichaje con Universitario: "Lo voy a..."

Uno de los movimientos más llamativos en el mercado de pases de la Liga 1 fue protagonizado por Universitario de Deportes. La escuadra crema concretó la llegada de Gianluca Lapadula y ahora buscará destacar en el Torneo Clausura. Recientemente, Yoshimar Yotún se pronunció sobre el tema y no dudó en enviar una contundente advertencia al delantero.

Yoshimar Yotún envió contundente advertencia a Gianluca Lapadula

Durante una conversación con el programa 'La Sustancia', conducido por Ricardo Gareca, consultaron a Yoshimar Yotún por la llegada de Gianluca Lapadula a la 'U'. Ante ello, el volante reveló que se contactó con el atacante para darle la bienvenida al fútbol peruano.

'Yoshi' le envió sus mejores deseos a Lapadula, ya que es un gran compañero en la selección peruana. Además, dejó en claro que nada le impide saludarlo cuando se crucen en el terreno de juego.

Video: La Sustancia

"Yo le mandé un mensaje a Lapadula. Le dije bienvenido, que le vaya bien obviamente, porque el 'Bambino' es muy buena gente, es parte de nosotros (de la selección) y ya está. Es parte del equipo, totalmente. Claro que lo voy a saludar. Después lo invitamos a comer a Lapadula para que se sienta cómodo, pero en el partido ahí es a muerte", señaló el referente rimense.

Del mismo modo, el capitán de Sporting Cristal indicó que, cuando se mida con Gianluca Lapadula en el clásico moderno, entrará al campo decidido a buscar el triunfo con la máxima entrega. Una vez finalizado el encuentro, será entonces cuando lo invite a comer juntos.

¿Cuándo se enfrentarán Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula en la Liga 1?

Yotún y Lapadula se enfrentarán en el clásico moderno entre Universitario y Sporting Cristal. Este duelo se jugará en la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, que está programado para el viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental de Ate.