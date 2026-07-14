En Portugal se pronuncian tras fichaje de figura de Universitario por Sporting Lisboa: "Creativo"

Universitario de Deportes gestiona su plantel para el final de la temporada y ha dado salida a diversos jugadores para que sumen minutos en otro club. Recientemente, se confirmó que Sebastián Osorio deja el plantel crema para convertirse en nuevo jugador del Sporting de Lisboa de Portugal.

En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta informó que la dirección deportiva de Universitario llegó a un acuerdo para el traspaso de Sebastián Osorio, una de las máximas figuras de sus canteras. Precisamente, tras conocerse el acuerdo, el medio 'Record' de Portugal no tardó en pronunciarse.

Mediante una nota web, revelaron que el atacante de la 'U' está finiquitando su incorporación al Sporting de Lisboa. Además, remarcaron que se trata de un jugador muy creativo que suele desempeñarse como extremo por izquierda.

'Record' de Portugal opinó sobre el fichaje de Sebastián Osorio por Sporting Lisboa

“Sebastián Osorio, un extremo colombiano de 18 años procedente de Universitario (Perú), se está preparando para unirse al Sporting. El jugador creativo, que suele jugar como extremo izquierdo, firmará un contrato de tres años”, mencionaron en su publicación.

Asimismo, confirmaron que la idea del club es que adquiera rodaje en su categoría sub-23, donde tendrá que disputar la Liga Revelacao, una de las más competitivas de Europa. Luego, se evaluará su permanencia en el primer equipo.

“Su integración se evaluará a su llegada al club, pero todo indica que, inicialmente, no estará con el primer equipo, sino, al parecer, con el equipo sub-23”, acotaron.

Universitario puede ganar millonaria suma por Sebastián Osorio

Según indicó Peralta, Universitario acordó un pago por la transferencia del jugador y por distintos bonos vinculados al rendimiento, de modo que, si se cumplen, sus ingresos seguirán aumentando. Asimismo, el club conservó el 20% del pase de Sebastián Osorio, con la mira puesta en una eventual venta más adelante.