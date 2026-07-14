Se fue de Universitario y hoy luce camiseta de club rival con alegría: "Familia"

Uno de los clubes que pretende competir en lo que resta de la temporada 2026 es Universitario de Deportes. Con la llegada de Héctor Cúper, la escuadra crema se ha reforzado con la intención de quedarse con el Torneo Clausura y pelear en los playoffs por el título de la Liga 1. Sin embargo, también tomó medidas radicales sobre la salida de futbolistas.

Se fue de Universitario y ahora luce camiseta de club rival

Se trata de Miguel Silveira, mediocampista ofensivo que llegó a Universitario de Deportes con la esperanza de consolidarse como un proyecto a largo plazo. No obstante, las cosas no resultaron como esperaban y ambas partes tuvieron que conversar para concretar la desvinculación a mediados de 2026. Ahora, el brasileño luce con orgullo la indumentaria de Cusco FC y espera tener la continuidad anhelada, que no consiguió en la institución merengue.

A través de redes sociales, el cuadro negro y dorado compartió un video en el que se ve al exjugador de Universitario muy contento de estar en Cusco FC. Por si fuera poco, es la imagen de la institución para invitar a todos los seguidores del club al próximo choque ante Alianza Atlético, en lo que será el debut por el Torneo Clausura 2026.

"Hola familia cusqueña. Este sábado pintemos el estadio de dorado. Compra tus entradas... ¡Somos Cusco!", mencionó Miguel Silveira en el video compartido por Cusco FC.

Miguel Silveira deja su mensaje a la hinchada de Cusco FC.

¿En qué clubes jugó Miguel Silveira?

Fluminense

RB Bragantino

FK Sochi

Albirex Niigata

Universitario de Deportes

Cusco FC

Valor de mercado de Miguel Silveira, ex Universitario

Según el portal Transfermarkt, Miguel Silveira tiene un valor de mercado de 300.000 euros a sus 23 años. Su mejor registro fue en la temporada 2020, cuando defendía la camiseta de Fluminense, ya que llegó a valer 3,5 millones de euros. Era una de las joyas brasileñas, pero su rendimiento decayó considerablemente.