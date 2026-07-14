¡Atención! Futbolista de Universitario se nacionalizará peruano tras acuerdo con el club: "Compromiso"

En las últimas horas, se conoció que uno de los jugadores de Universitario de Deportes inició el proceso de nacionalización para obtener la ciudadanía peruana. Pese a que estuvo como extranjero y entrenó con el elenco crema, ahora se reveló que cumplirá el compromiso que tenía con la institución merengue.

Futbolista de Universitario se nacionalizará peruano

Se trata de Sebastián Osorio, quien acaba de llegar a un acuerdo de traspaso con el Sporting de Lisboa, en Portugal. Si bien se unirá al plantel sub-23, está claro que tiene toda la intención de llegar al primer equipo. Más allá de ese arribo a Europa, se conocieron detalles sobre su nacionalización.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, existía un compromiso de Osorio con Universitario y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Dado que ya cumplió la mayoría de edad, el centrocampista comenzó los trámites para tener DNI peruano. Eso no significa que ya se integre a la Bicolor, pero desde la federación han dejado en claro que lo quieren para el elenco sub-20.

"Sebastián Osorio es colombiano, acaba de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, Osorio tiene el compromiso con Universitario y la FPF de nacionalizarse. Por tal razón, él ya ha iniciado recabando toda la documentación el trámite ante Migraciones para ser peruano. Eso no dice que es peruano y va a jugar por la selección absoluta, pero una persona clave en la llegada de Sebastián Osorio fue Manuel Barreto, que lo trajeron de Cantolao. Cuando Barreto está en la Federación, viene desde hace tiempo convenciéndolo de que sea peruano. La idea es que juegue con la selección peruana sub 20", informó el mencionado periodista.

Sebastián Osorio es jugador de Universitario de Deportes.

Sebastián Osorio jugará en Sporting de Lisboa

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Sebastián Osorio encantó al Sporting de Lisboa y ahora apuestan por su fichaje con una proyección a mediano plazo. "El acuerdo es beneficioso para Universitario, ya que el club recibirá dinero por la transferencia (algo que buscaba la administración crema). Sin embargo, lo más importante son los hitos y objetivos incluidos en el contrato, que podrían generar ingresos adicionales para la institución si el jugador los cumple", informó.

Por si fuera poco, se reveló que Universitario de Deportes mantendrá el 20% del pase ante una posible venta a otro club internacional.