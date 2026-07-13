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Universitario interesado en jugador del club que está ligado al 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA: "Se define"

¿Se viene un nuevo defensor? Gustavo Peralta reveló que Universitario está interesado en este futbolista y en los próximos días se sabrá si llega o no.

Gary Huaman
Universitario de Deportes está interesado en defensor del fútbol argentino.
Universitario de Deportes está interesado en defensor del fútbol argentino. | Foto: composición Líbero
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Universitario de Deportes ha oficializado a Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz, pero sigue buscando nombres para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura 2026. Uno de los jugadores que está 'prácticamente confirmado' es el mediocampista Juan Manuel Requena y el otro nombre que acaba de aparecer en el radar crema es el de Rodrigo Insúa.

Juan Manuel Requena firmó por dos temporadas y ya luce la camiseta de Universitario.

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De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, si bien el conjunto merengue está muy interesado en el lateral izquierdo, su llegada no será fácil de acordar, ya que actualmente tiene contrato vigente con Barracas Central, club que dirige el presidente Matías Tapia, hijo de Claudio Tapa, mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“El lateral izquierdo argentino Rodrigo Insúa (28 años) interesa en Universitario de Deportes. Gusta mucho en el comando técnico. Sin embargo, no es una operación fácil desde lo económico. Pertenece a Barracas Central de Argentina. Se define pronto si avanza o el club crema va por otra opción”, escribió en su cuenta de X.

Universitario

Información sobre Universitario y Rodrigo Insúa.

Actualmente, Rodrigo Insúa tiene contrato profesional con Barracas Central hasta diciembre de este año y, de acuerdo con la página especializada Transfermarkt, está valorado en 2 millones de euros. En lo que respecta a su carrera, ha pasado por clubes como Deportivo Riestra, Chacarita Juniors y Aldosivi II.

En el presente año, el lateral ha jugado 24 encuentros entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, en los que anotó tres tantos y brindó una sola asistencia.

¿Cuándo debuta Universitario de Deportes en el Clausura?

Tras vencer a Millonarios en el Monumental por 2-0 en un amistoso internacional, Universitario de Deportes debutará en el Torneo Clausura ante ADT en Tarma el próximo sábado 18 de julio desde la 1.15 p. m. (hora peruana).

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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