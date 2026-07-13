Rodrigo Ureña y su fuerte medida con Universitario tras polémicas declaraciones: "Capítulo..."
Rodrigo Ureña tomó una drástica medida con Universitario de Deportes tras las fuertes revelaciones sobre su salida del club en 2025.
Las declaraciones de Rodrigo Ureña luego del amistoso entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia continúan generando repercusión. Tras revelar que sufrió amenazas y malos tratos durante su salida del club crema, ahora se conoció que el mediocampista habría tomado una decisión definitiva respecto a un eventual regreso al conjunto merengue.
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Rodrigo Ureña y la drástica medida con Universitario tras fuertes revelaciones de su salida
De acuerdo con la información revelada por el periodista Gustavo Peralta, el entorno de Ureña aseguró que ese capítulo quedó completamente cerrado y que el volante chileno ya no contempla volver a vestir la camiseta de Universitario.
"Según lo que me dicen del entorno de Ureña, es un capítulo totalmente cerrado lo de Universitario. Él ya no piensa en volver a la 'U'. Cuando se abra el libro de pases a fin de año, espera que su nombre no vuelva a sonar. Él va a cumplir su contrato con Millonarios y después de eso seguir en otro club del fútbol colombiano porque ya con la 'U' no tiene intenciones de volver", informaron en el programa.
Video: Linkeados
Asimismo, el mismo espacio periodístico señaló que el exvolante crema considera que la actual administración nunca tuvo una verdadera intención de concretar su retorno durante el reciente mercado de pases.
"Ahora Rodrigo Ureña considera que la administración de Franco Velazco no lo quiso de vuelta, porque no se hizo ningún esfuerzo para que se dé una negociación en este tiempo", agregaron en Linkeados.
¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su salida de Universitario?
Cabe recordar que, tras el encuentro amistoso disputado en el Estadio Monumental, Ureña sorprendió al denunciar públicamente el trato que recibió antes de dejar Universitario, aunque evitó profundizar para no perjudicar a la institución.
"Pasaron un montón de cosas, que yo salga a hablar ahora de cómo se portaron conmigo, de la forma en que me amenazaron para que pudiera salir del club. Pero lo que menos quiero es que Universitario se vea afectado con una declaración mía. Ellos saben lo que hicieron y los responsables saben la forma en que me trataron", declaró en zona mixta.
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