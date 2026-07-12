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Universitario empató 2-2 con Sporting Cristal y puede perder el título nacional

Universitario de Deportes no pudo ante Sporting Cristal y dejó escapar una importante oportunidad, ya que ahora puede perder el título nacional.

Francisco Esteves
Universitario empató 2-2 con Sporting Cristal.
Universitario empató 2-2 con Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero.
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Uno de los clubes más importantes del Perú es Universitario de Deportes, por lo que su hinchada cada año le pide salir campeón de la Liga 1. No obstante, actualmente los seguidores saben que todas las categorías y disciplinas de la institución son importantes, por lo que también quieren conseguir la Liga Femenina 2026.

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En ese sentido, la ‘U’ empató recientemente 2-2 con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac, en lo que fue la primera final del Torneo Apertura 2026. Las merengues estaban abajo en el marcador, pero lograron igualar el compromiso de ida.

Como se sabe, Universitario de Deportes viene de eliminar a Alianza Lima y es el principal candidato a llevarse el título, pero no pudo con la escuadra celeste en condición de visitante y todo se definirá el viernes 17 de julio en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario

Ambos clubes igualaron en el Rímac.

Las cremas necesitan un triunfo para quedarse con el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, o, de lo contrario, el título se definirá en penales. Recordemos que la ‘U’ quiere acabar con la hegemonía de su clásico rival, que actualmente es el bicampeón de la competición nacional.

Universitario vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver

La final del Torneo Apertura comenzará a las 8.00 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de Bicolor+ para todo el territorio nacional, mediante su canal en YouTube. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos toda la información al respecto.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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