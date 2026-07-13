¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal por el título de la Liga Femenina 2026?

Luego de un emocionante choque por la ida de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario y Sporting Cristal, ahora todo se definirá en el Estadio Monumental de Ate, para la emoción de los seguidores. Conoce todos los detalles para no perderte ningún minuto de este cotejo que definirá al equipo campeón.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sporting Cristal por la final de Liga Femenina 2026?

El partido entre Universitario vs. Sporting Cristal por la gran final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio en el Estadio Monumental de Ate. Ambos elencos tienen el deseo de alzar el trofeo, por lo que se aguarda un choque de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sporting Cristal por la final de la Liga Femenina 2026?

El cotejo entre las escuadras cremas y celestes inicia a partir de las 8.00 p. m. Asimismo, estos son los horarios para los diferentes países del continente:

México: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal por la final de la Liga Femenina 2026?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se verá por la señal de Bicolor+, en la plataforma de YouTube.

Programación de la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

¿Cómo quedó la final de ida entre Universitario vs. Sporting Cristal?

La 'U' empató recientemente 2-2 con Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac, en lo que fue la primera final del Torneo Apertura 2026. Las merengues estaban abajo en el marcador, pero lograron igualar el compromiso de ida. Tamara Alves marcó un doblete para las celestes, mientras que las cremas igualaron con anotaciones de Scarleth Flores y Pierina Núñez.