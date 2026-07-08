Sporting Cristal presentó denuncia contra futbolista de Universitario a la Comisión Disciplinaria

Bomba en el fútbol peruano. Sporting Cristal se encuentra en los preparativos para su próximo encuentro en el torneo nacional y se conoció que presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria de la FPF contra una figura trascendental de Universitario. El cuadro del Rímac busca su sanción.

Sporting Cristal presentó denuncia contra futbolista de Universitario

La reconocida periodista Luccina Aparicio reveló en su cuenta de X que Sporting Cristal decidió presentar una denuncia contra la futbolista Pierina Núñez, luego de la celebración de su gol en el clásico entre Universitario y Alianza Lima por la vuelta de semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina.

Según indican, la celebración de la delantera de la U atenta contra la moral y la buena conducta de la competición. Por ello, la delegación bajopontina decidió presentar esta queja en busca de una sanción antes de la final del primer campeonato del año.

Sporting Cristal presentó reclamo por gesto de Pierina Nuñez, jugadora de Universitario

“Sporting Cristal ha presentado una denuncia a la Comisión Disciplinaria en contra de la jugadora Pierina Núñez de Universitario, por el gesto en la celebración de su gol ante Alianza Lima en la semifinal de la Liga Femenina. Consideran esta acción contra la moral y buena conducta”, fue la información que compartió la citada comunicadora.

La acción se produjo luego de que Núñez consiguiera marcar el 3-0 de las leonas ante Alianza Lima a los 71 minutos del partido. En un principio, la jugadora celebró con especial efusividad: se golpeó el pecho y besó el escudo del club. Sin embargo, también realizó un gesto polémico con las manos, lo que ahora reclama Sporting Cristal.

En caso de que la Comisión Disciplinaria de la FPF encuentre culpable a la jugadora, es muy probable que se pierda la final de ida y vuelta ante la escuadra del Rímac.

¿Cuándo juegan Universitario y Sporting Cristal por la final de la Liga Femenina?

Sporting Cristal actuará como local frente a Universitario en el duelo de ida de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina este domingo 12 de julio. El partido dará inicio desde las 3.15 p. m. (hora peruana).

Por su parte, el encuentro de vuelta se disputará en el Estadio Monumental el próximo viernes 17 de julio a las 8.00 p. m. (hora peruana). Este compromiso definirá al primer campeón de la temporada.