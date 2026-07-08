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Campeón con Universitario fue pedido por Pablo Guede para firmar por Alianza: "Me habló para ir"
Futbolista que salió tricampeón con Universitario de Deportes reveló que fue llamado por Pablo Guede para que fiche por Alianza Lima de cara a la temporada 2026.
Universitario de Deportes ha tenido grandes figuras dentro de su historia en el fútbol peruano, y uno de ellos es un futbolista que se consagró tricampeón con la camiseta crema y ahora reveló que fue pedido por Pablo Guede para que fiche por Alianza Lima: estamos hablando de Gustavo Grondona.
Tricampeón con Universitario fue llamado por Pablo Guede para que fiche por Alianza Lima
En conversación con el programa 'Modo Fútbol', Grondona habló sobre su paso como asistente técnico de Guede en Colo Colo y Argentinos Juniors y de la posibilidad de haber firmado con Alianza, cuando es un ícono de Universitario.
El argentino reveló que, cuando el entrenador del cuadro blanquiazul recibió la noticia de que iba a ser el nuevo técnico del rival más importante de su exequipo, recibió el llamado para que fuera su asistente. Sin embargo, decidió no aceptarlo.
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, pidió el fichaje de Gustavo Grondona, exjugador de Universitario, como asistente técnico
"Yo estuve con Pablo en Colo-Colo dos años y medio, después en Arabia y el último año en Argentino Junior, un año y casi un poquito más. Me habló para ir a Alianza pero bueno, la respuesta era más que obvia", dijo el exfutbolista.
Asimismo, Gustavo Grodona dejó claro que es un gran apasionado del fútbol, pero que sabe respetar los tiempos y los momentos adecuados para aceptar cada propuesta. También afirmó que mantiene una excelente comunicación con Pablo Guede.
“Y no, yo la verdad que a esta altura de la vida no paro de mirar fútbol, no paro de analizar fútbol porque me gusta, porque es mi vida por más que, es como digo yo también, soy parte jugador sin que nadie me contrate. El sentir es de, sí, estando en una cancha de fútbol creo que hasta que nos vayamos a este mundo, porque esto es así, es más allá de nuestro trabajo, es nuestra pasión, entonces es muy difícil. Pero también entiendo que hay un tiempo para todo, hay momentos y soy respetuoso del sentir. Yo tengo una relación aparte de tanto tiempo de trabajo, he jugado con él y tengo una amistad, o sea, sí", concluyó.
¿Cómo le fue a Gustavo Grondona en Universitario?
Grondona se incorporó a Universitario en 1998, procedente de Deportivo Español de Argentina, y su destacado desempeño fue clave para que el conjunto crema conquistara el tricampeonato del fútbol peruano en 1998, 1999 y 2000. Un año después, en 2001, dejó el cuadro merengue para fichar por Sporting Cristal.
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