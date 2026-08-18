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Extécnico de Kevin Quevedo cuestionó a Pablo Guede tras 'borrarlo' de Alianza: "Autoritario"

El entrenador Jorge Célico habló sobre la situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima y lanzó una contundente crítica contra Pablo Guede.

Eduardo Chirinos
Jorge Célico, extécnico de Kevin Quevedo, cuestionó a Pablo Guede.
Jorge Célico, extécnico de Kevin Quevedo, cuestionó a Pablo Guede. | Foto: Composición Líbero
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La situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima continúa generando repercusión. Luego de que el profesor Pablo Guede confirmó públicamente que no cuenta con el futbolista para lo que resta del Torneo Clausura 2026, Jorge Célico, extécnico de Quevedo, salió al frente y fue rotundo en cuestionar la forma en la que el estratega aliancista hizo pública su decisión de ‘borrar’ al delantero de 29 años.

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Jorge Célico, exentrenador de Kevin Quevedo, cuestionó las declaraciones de Pablo Guede

En entrevista para el programa ‘Embasados’, el entrenador argentino, quien dirigió a Quevedo en Deportivo Garcilaso y la Universidad Católica de Ecuador, criticó a su compatriota y colega por ventilar la situación del futbolista en la interna de Alianza Lima. En ese sentido, calificó de “autoritario” el manejo de Guede para este tipo de situaciones.

Con esos arrebatos de autoritario de los técnicos yo estoy absolutamente en desacuerdo. Yo he tenido más de una vez inconvenientes con jugadores, pero siempre en el ámbito privado. Yo no tengo que estar diciendo lo que pasa con tal o cuál jugador, me parece que no está bien exponerlo porque, así como está un entrenador como Guede que dice eso, está este otro que está hablando ahora, que lo tuvo un año y medio y tuvo cero problemas con él”, manifestó Célico.

Pablo Guede, Kevin Quevedo, Alianza Lima

Pablo Guede confirmó que Kevin Quevedo no está en sus planes para el resto de la temporada.

¿Cómo fue la relación entre Jorge Célico y Kevin Quevedo?

En ese sentido, Célico de 61 años aseguró que no tuvo ningún inconveniente con Kevin Quevedo durante la temporada y media que lo tuvo a su disposición. Recordemos que el entrenador argentino coincidió con el futbolista en 2023, cuando ambos militaban en Deportivo Garcilaso. Posteriormente, Célico partió al fútbol ecuatoriano y pidió expresamente su fichaje en 2024.

No solamente acá (Ecuador), en Garcilaso también (lo tuvo). Ni una falta, ni una llegada tarde, ni un acto de indisciplina, nada, cero. Kevin es uno de esos chicos que es muy querible, un muy buen chico”, añadió.

Kevin Quevedo y el motivo por el que no juega en Alianza Lima

Según informó el periodista José Varela, los problemas entre Kevin Quevedo y Pablo Guede surgieron antes del reinicio de la Liga 1 tras el receso por el Mundial 2026. El extremo no cumplió con una serie de trabajos a nivel físico que el estratega ordenó a sus dirigidos cumplir durante la para mundialista.

No obstante, la gota que derramó el vaso, según Varela, fue un impase que tuvo con un miembro del comando técnico tras el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético. Los jugadores que no tuvieron minutos ante el ‘Vendaval’, hicieron trabajos en campo. Kevin Quevedo llegó tarde a dicha sesión y trotó solo, no obstante, el aún aliancista desobedeció una orden de un asistente de Pablo Guede y se retiró antes de culminar los trabajos.

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