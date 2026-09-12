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ALERTA MÁXIMA frente a un Walmart en Tomball: un hombre de 70 años CAYÓ en una ZANJA de 1,5 metros y se solicitó un HELICÓPTERO de emergencia

Un trabajador de 70 años resultó herido tras caer en una zanja de 1,5 metros en un Walmart de Tomball. Los rescatistas solicitaron apoyo aéreo de Life Flight.

María Zapata
Un obrero de 70 años sufrió graves heridas tras caer en un Walmart de Tomball.
Un obrero de 70 años sufrió graves heridas tras caer en un Walmart de Tomball. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un trabajador de la construcción de 70 años resultó herido tras caer en una zanja de aproximadamente 1,5 metros de profundidad frente a un Walmart de Tomball, en Estados Unidos. El accidente ocurrió alrededor de las 4:15 p. m. y movilizó a policías, bomberos y equipos de emergencia.

Organizaciones denuncian que el alguacil de Loudoun compartió datos de inmigrantes con ICE.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: organizaciones acusan al alguacil de un IMPORTANTE CONDADO de FILTRAR DATOS a ICE

Se solicitó un helicóptero de emergencia tras la caída de un hombre de 70 años en una zanja frente a un Walmart de Tomball

De acuerdo con información de KHOU 11 News, el hombre cayó en una zanja ubicada frente a la tienda, situada en 27650 Tomball Parkway. Los equipos de rescate llegaron al lugar para auxiliarlo y solicitaron el apoyo de un helicóptero de Life Flight debido a la gravedad de su estado.

El trabajador fue trasladado al Hospital Memorial Hermann en estado crítico. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó la caída.

Emergencia movilizó a policías y bomberos

La policía y los bomberos de Tomball permanecieron en la zona mientras se desarrollaba el rescate. El incidente generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia en el Walmart de EE. UU.

La información continúa en desarrollo y se espera que las autoridades brinden mayores detalles sobre el accidente registrado en este establecimiento de Walmart.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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