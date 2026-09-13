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Pablo Guede respaldó a Alejandro Duarte tras blooper en el clásico: "Se crece de los errores"

Pablo Guede, DT de Alianza Lima, aseguró que tiene "cero preocupación" por el presente de Alejandro Duarte tras nuevo error en el clásico ante Universitario.

Eduardo Chirinos
Pablo Guede respaldó a Alejandro Duarte tras blooper en el clásico
Pablo Guede respaldó a Alejandro Duarte tras blooper en el clásico | Foto: Composición Líbero
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Alianza Lima perdió el clásico en Matute frente a Universitario de Deportes por 2-1. Cuando todos pensaban que el empate estaba consumado, apareció Lisandro Alzugaray en la última jugada del encuentro para darle la victoria a los cremas, tras un error grosero entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez. Ambos jugadores no se comunicaron a la hora de ir a un balón y terminaron estorbándose, dejando al delantero merengue solo frente a la portería.

Alianza Lima ya piensa en el próximo partido ante ADT por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026: día, hora y dónde ver duelo ante ADT

Tras el final del compromiso, Pablo Guede tomó la palabra en conferencia de prensa y respaldó a su guardameta pese al nuevo blooper cometido y los errores que ha venido cometiendo a lo largo del Torneo Clausura.

Pablo Guede respaldó a Alejandro Duarte tras nuevo blooper en el Alianza vs Universitario

Al ser consultado sobre el presente del arquero, Guede aseguró que tiene “cero preocupación” y confía en que, tanto él como el resto de sus dirigidos lograrán levantarse de este mal momento.

Cero (preocupación), esto es fútbol, se crece de los errores, esto es fútbol. Vos te equivocas, te levantas, te volvés a equivocar, el problema es cuando no te levantas. El equipo está más vivo que nunca, estos chicos quieren (campeonar), estos chicos no van a tirar la toalla. No se van a caer, lo tengo más claro que nunca. Yo estoy convencido de que nosotros seguimos en carrera”, dijo.

Tenemos que seguir, los chicos responden. Estamos en ese momento en que nos soplan y nos meten gol”, añadió.

De esta forma, Pablo Guede ratificó su respaldo y confianza a Alejandro Duarte ante las duras críticas que viene recibiendo por su rendimiento a lo largo del torneo y el reciente blooper cometido en el clásico de anoche.

Próximo partido de Alianza Lima

Vale resaltar que Alianza Lima volverá a jugar el próximo viernes 18 de septiembre, cuando reciba en Matute a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El duelo está pactado para las 8.00 p. m. y se podrá ver por la señal en vivo de L1 MAX a nivel nacional.

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