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¡Golazo! Federico Girotti marcó el 1-1 de Alianza Lima sobre Universitario con gran pase de Jairo Vélez
Federico Girotti anotó un golazo para colocar el empate 1 a 1 de Alianza Lima contra Universitario de Deportes con un excelente pase de Jairo Vélez.
Alianza Lima caía 1-0 frente a Universitario de Deportes en la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria. No obstante, a la mitad del complemento apareció Jairo Vélez para habilitar a Federico Girotti, que convirtió el tanto del empate tan esperado.
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Federico Girotti anotó el empate de Alianza Lima ante Universitario
A los 76 minutos de la segunda parte, Vélez filtró un pase preciso hacia Girotti, quien concretó el 1-1 de Alianza ante Universitario y desató la euforia de los hinchas blanquiazules en Matute, que aguardaban con expectativa la igualdad.
Video: L1MAX
El centrocampista blanquiazul detectó la opción de levantar el balón para habilitar al delantero argentino, que, tras recibir una gran asistencia, simplemente remató hacia un costado de la portería de Diego Romero.
Tras marcar el gol, Federico Girotti recorrió el campo del Estadio Alejandro Villanueva para festejar con sus compañeros y, al mismo tiempo, con los hinchas que estaban en el recinto a la espera del empate.
Con esta anotación, Girotti sumó su cuarto tanto de la temporada entre el Torneo Apertura y el Clausura de 2026. El delantero argentino ha venido actuando como titular a partir de la lesión de Paolo Guerrero y del retorno de Luis Ramos tras su recuperación.
Alianza Lima perdió 2-1 ante Universitario por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima cayó 2-1 ante Universitario de Deportes en el clásico peruano correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con anotaciones de Álex Valera y Lisandro Alzugaray, la escuadra crema ganó en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.
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