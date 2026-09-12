Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas para el clásico ante Universitario

El fútbol peruano se paralizará HOY sábado 12 de septiembre desde las 8.00 p. m., cuando Alianza Lima reciba en Matute a Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en una nueva edición del clásico. Ambos equipos buscan un triunfo que les permita seguir en la lucha por el título nacional y dejar relegado al 'compadre' en la tabla. No obstante, a pocas horas del esperado compromiso, se confirmó que el cuadro blanquiazul afrontará este duelo con seis bajas.

Alianza Lima y sus seis bajas confirmadas para enfrentar a Universitario en el clásico

En horas de la noche del último viernes, los íntimos dieron a conocer su lista de convocados para enfrentar en Matute a la escuadra estudiantil, en donde resalta la ausencia de seis elementos del plantel: estamos hablando de Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Piero Cari, Nicolás Díaz, Josué Estrada y Cristian Carbajal.

Ninguno de los mencionados concentra con el plantel para el clásico ante Universitario por diversas razones. En el caso de Paolo Guerrero, no pudo recuperarse a tiempo del desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo que sufrió en la derrota frente a Deportivo Garcilaso y que también lo dejó sin chances de jugar en la fecha pasada frente a Juan Pablo II en Chongoyape.

Por su parte, Nicolás Díaz no fue tomado en cuenta para este partido por precaución. Recordemos que el defensor chileno sufrió un golpe en la cabeza durante el cotejo en Chongoyape y no ha podido recuperarse al 100%, motivo por el cual el comando técnico priorizó su bienestar.

En tanto, Quevedo, Cari, Carbajal y Estrada no entraron en lista por decisión técnica. Vale resaltar que durante la semana se especuló que Quevedo podría reaparecer en Alianza; sin embargo, dicha posibilidad quedó descartada al no figurar su nombre entre los convocados. La idea de Guede sería aprovechar el receso por los partidos de la selección peruana para que el extremo de 29 años se ponga a punto en el aspecto físico y pueda ser nuevamente tomado en cuenta.

Convocados de Alianza Lima para el clásico ante la 'U'

Bajas de Universitario para enfrentar a Alianza

En la otra vereda, se confirmó que Universitario de Deportes no contará con Juan Manuel Requena, Bryan Reyna, Jordan Guivin y el ‘Tunche’ Rivera, todos por decisión de Héctor Cúper. De esta forma, ambos clubes afrontarán el clásico número 378 de la historia del fútbol peruano con sus respectivas bajas, pero con la misma necesidad de sumar de a tres y darle una alegría a sus hinchadas.