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¿Se reportó un TEMBLOR HOY, sábado 3 de octubre en Perú? Esto se sabe, según informe del IGP
Revisa EN VIVO todo sobre las últimas actualizaciones del IGP. ¿Hoy se registró algún movimiento sísmico en la capital?
Este sábado 3 de octubre, Perú mantiene el monitoreo constante de su actividad sísmica a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta cobertura EN VIVO de Líbero podrás conocer los últimos temblores registrados durante el día, así como la hora, magnitud, profundidad y ubicación exacta del epicentro de cada movimiento telúrico reportado. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún registro.
PUEDES VER: ¿Dónde me toca votar en las Elecciones Municipales 2026? LINK de la ONPE para conocer tu local de sufragio
¿Temblor HOY, sábado, 3 de octubre, en Perú? Esto reveló IGP EN VIVO
Bienvenidos
Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de hoy, sábado 3 de octubre, en el país. ¿Hasta el momento se ha reportado alguno? La entidad no ha compartido ninguna información de algún sismo ahora.
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