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¿Se reportó un TEMBLOR HOY, sábado 3 de octubre en Perú? Esto se sabe, según informe del IGP

Revisa EN VIVO todo sobre las últimas actualizaciones del IGP. ¿Hoy se registró algún movimiento sísmico en la capital?

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP de hoy, sábado 3 de octubre de 2026. ¿Hubo temblor?
Revisa el reporte del IGP de hoy, sábado 3 de octubre de 2026. ¿Hubo temblor? | Imagen: ChatGPT
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Este sábado 3 de octubre, Perú mantiene el monitoreo constante de su actividad sísmica a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta cobertura EN VIVO de Líbero podrás conocer los últimos temblores registrados durante el día, así como la hora, magnitud, profundidad y ubicación exacta del epicentro de cada movimiento telúrico reportado. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún registro.

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¿Temblor HOY, sábado, 3 de octubre, en Perú? Esto reveló IGP EN VIVO

07:33
3/10/2026

Bienvenidos

Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de hoy, sábado 3 de octubre, en el país. ¿Hasta el momento se ha reportado alguno? La entidad no ha compartido ninguna información de algún sismo ahora.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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