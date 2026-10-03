Este sábado 3 de octubre, Perú mantiene el monitoreo constante de su actividad sísmica a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta cobertura EN VIVO de Líbero podrás conocer los últimos temblores registrados durante el día, así como la hora, magnitud, profundidad y ubicación exacta del epicentro de cada movimiento telúrico reportado. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún registro.

¿Temblor HOY, sábado, 3 de octubre, en Perú? Esto reveló IGP EN VIVO 07:33 Bienvenidos Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de hoy, sábado 3 de octubre, en el país. ¿Hasta el momento se ha reportado alguno? La entidad no ha compartido ninguna información de algún sismo ahora.