Historial Alianza Lima vs Universitario: ¿Qué club ha ganado más clásicos del fútbol peruano?

Alianza Lima y Universitario de Deportes serán protagonistas de una nueva edición del clásico del fútbol peruano, cuando se vuelvan a ver las caras este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. por la fecha nueve del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El estadio Alejandro Villanueva albergará el enfrentamiento número 378 entre cremas y blanquiazules, en un partido que promete emociones de principio a fin en base a las estadísticas y antecedentes entre los 'compadres'. En esta nota, repasamos el historial de partidos de ambos clubes y quién lleva la ventaja sobre su eterno rival.

Alianza Lima vs Universitario: ¿Cuántas veces se han enfrentado y quién manda en el historial de clásicos?

A lo largo de la historia del balompié nacional, Alianza Lima y Universitario de Deportes se han enfrentado en 377 ocasiones. El historial favorece ligeramente a los íntimos, que suman 143 triunfos, frente a los 128 de los merengues. Además, ambos registran 106 empates.

No obstante, esta diferencia se reduce considerablemente si consideramos únicamente los partidos oficiales. Teniendo en cuenta este criterio, los dirigidos por Pablo Guede aún se mantienen a la cabeza con 112 victorias. Sin embargo, Universitario (109) está muy cerca de remontar dicha estadística.

Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura

¿Cómo quedó el último clásico entre Alianza Lima y Universitario?

La última vez que los dos clubes más grandes del fútbol peruano se batieron a duelo fue el último 4 de abril de 2026, por la fecha nueve del Torneo Apertura. El cotejo terminó con triunfo crema en el Estadio Monumental por 1-0, con gol de Martín Pérez Guedes a los 52 minutos.

Universitario y su racha positiva en Matute que buscará mantener

Vale resaltar que Universitario de Deportes no pierde en Matute desde hace ocho años. La última vez ocurrió el pasado 3 de noviembre de 2018. En aquel entonces, los victorianos se impusieron por 2-1 con goles de Mauricio Affonso y Gonzalo Godoy. Mientras que Alberto Quintero adelantó para la escuadra estudiantil.

Así, Alianza Lima y Universitario llegan a una nueva edición del clásico con el objetivo de quedarse con los tres puntos, mantenerse en la pelea por el título nacional y, de paso, darle una alegría a sus hinchadas. Más allá del resultado, el duelo en Matute promete sumar un nuevo capítulo a la historia del versus más importante del fútbol peruano.