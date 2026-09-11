Alianza Lima vs. Universitario por Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan y dónde ver el clásico?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentan este sábado 12 de septiembre, desde el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), en un partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este nuevo clásico de los clásicos del fútbol peruano.

Alianza Lima vs. Universitario: horario del clásico

Si estás disfrutando de los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el clásico Alianza Lima vs. Universitario, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 7:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Chile: 9:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 9:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

España: 03:00 a. m. (del domingo 13)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido de Alianza Lima vs. Universitario, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Clásico Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Será la segunda vez en esta Liga 1 Perú 2026 en la que los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, el conjunto merengue le lleva una ventaja de 4 puntos al elenco blanquiazul, por lo que una victoria es fundamental para definir qué equipo seguirá en la carrera por el liderato.

Alianza Lima, con 13 unidades, no sabe lo que es ganar desde hace tres fechas y también podría poner en peligro su puesto en la tabla acumulada si es que no vence a Universitario. Por su parte, la 'U' no pierde hace cinco jornadas y querrá repetir la victoria que consiguió ante su rival eterno en el Torneo Apertura.