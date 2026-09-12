Ignacio Buse, hincha de Universitario, dejó opinión sobre Alianza Lima: "Quiero que gane"

Ignacio Buse no ocultó su cariño por Universitario de Deportes, pero también sorprendió al revelar qué desea para Alianza Lima cuando el cuadro blanquiazul disputa partidos internacionales. El tenista peruano habló sobre su hinchaje en la previa del clásico por el Torneo Clausura 2026 y dejó clara su postura respecto al fútbol peruano.

Ignacio Buse, hincha de Universitario, dejó firme comentario sobre Alianza Lima

En diálogo con El Comercio, Buse señaló que es seguidor de Universitario, aunque eso no le impide respaldar a otros equipos peruanos cuando participan en competencias internacionales. En ese contexto, el tenista llamó especialmente la atención al mencionar a Alianza Lima, clásico adversario de la 'U', y al indicar que espera que obtenga buenos resultados en la Copa Libertadores.

El tenista Ignacio Buse es hincha de Universitario

“Siempre lo digo: yo soy simpatizante de la 'U', pero más que eso, sigo a todos los equipos. Por ejemplo, en Copa Libertadores quiero que gane Alianza y que ganen todos los clubes peruanos”, sentenció.

De esta manera, Buse dejó en claro que su hinchaje por Universitario queda de lado cuando un equipo peruano afronta una competencia continental. Su deseo es que tanto Alianza Lima como los demás representantes nacionales puedan conseguir triunfos y dejar en alto el nombre del Perú.

Ignacio Buse reveló que coordina con Universitario para un homenaje en el Monumental

Ignacio Buse señaló que es seguidor de Universitario y explicó que ya fue contactado para organizar una posible visita al Estadio Monumental. Por ahora no hay una fecha establecida, aunque el deportista indicó que está analizando cuál sería el momento más adecuado para ir al recinto de Ate.

"Ya me han avisado. La verdad es que lo he pensado, voy a ver cuándo puede ser un gran momento", respondió Buse al ser consultado sobre el contacto que recibió para hacerse presente en el 'Coloso de Ate'.