0
ATENCIÓN
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026
PREVIA
Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga

Sebastián Britos criticó a Diego Romero y defendió a Miguel Vargas en Universitario: "Fue injusto"

El exportero de Universitario, Sebastián Britos, reapareció en una entrevista y sorprendió con su opinión por la competencia entre Diego Romero y Miguel Vargas.

Angel Curo
Sebastián Britos criticó a Diego Romero y defendió a Miguel Vargas en Universitario
Sebastián Britos criticó a Diego Romero y defendió a Miguel Vargas en Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes está enfocado en lo que será el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura. Para este duelo se espera que Diego Romero sea el portero titular de los cremas. Precisamente, el exportero del club, Sebastián Britos, se refirió al rendimiento del guardameta nacional y también a la competencia con Miguel Vargas.

Alianza Lima enfrentará a Universitario en Matute por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones para el clásico en Matute

Sebastián Britos criticó a Diego Romero y defendió a Miguel Vargas

Durante una entrevista con el programa ‘Colectivo World’, le consultaron a Sebastián Britos sobre su opinión acerca de la titularidad indiscutida de Diego Romero en el arco de Universitario desde la llegada de Héctor Cúper. El guardameta sorprendió al cuestionar su rendimiento.

En ese sentido, el portero bicampeón con los cremas consideró injusta la salida de Miguel Vargas del arco, ya que venía mostrando un notable rendimiento y transmitiendo seguridad bajo los tres palos. Además, señaló que Romero suele mostrarse ansioso al momento de tomar decisiones, situación que termina dejándolo expuesto.

Diego Romero, Miguel Vargas, Universitario de Deportes

Diego Romero y Miguel Vargas compiten por la titularidad en Universitario

Personalmente, de lo que me gusta, para Miguel Vargas fue injusto porque venía haciendo una labor muy correcta, muy sólido, siendo asertivo sobre todo en la toma de decisiones. A Diego Romero lo veo un poco ansioso a veces. Lo veo como que toma decisiones un poco apresurado, como que sale a buscar pelotas que si bien las consigue, muchas veces llega exigido y deja flotando dentro del área”, señaló.

Asimismo, Britos insistió en que percibe cierto grado de ansiedad en el portero de 25 años, aunque dejó en claro que ambos guardametas cuentan con las condiciones necesarias para defender el arco de Universitario.

La impresión que me da a mí es que Romero tiene un poco de ansiedad. Pero igual no voy a discutir las condiciones que tienen los dos, concluyó el guardameta uruguayo.

Números de Diego Romero en Universitario

El portero nacional ha sido titular en los últimos partidos, aunque su desempeño ha dejado ciertas dudas en los hinchas. Durante esta temporada, Diego Romero estuvo bajo el arco en 19 ocasiones, donde solo pudo dejar su arco sin goles en seis oportunidades.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones para el clásico en Matute

  2. Pablo Guede tomó radical medida con Kevin Quevedo de cara al Alianza Lima vs Universitario

  3. Sporting Cristal no pudo viajar a Moquegua y partido del Clausura se reprogramó a nueva fecha

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano