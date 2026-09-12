Sebastián Britos criticó a Diego Romero y defendió a Miguel Vargas en Universitario: "Fue injusto"

Universitario de Deportes está enfocado en lo que será el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura. Para este duelo se espera que Diego Romero sea el portero titular de los cremas. Precisamente, el exportero del club, Sebastián Britos, se refirió al rendimiento del guardameta nacional y también a la competencia con Miguel Vargas.

Sebastián Britos criticó a Diego Romero y defendió a Miguel Vargas

Durante una entrevista con el programa ‘Colectivo World’, le consultaron a Sebastián Britos sobre su opinión acerca de la titularidad indiscutida de Diego Romero en el arco de Universitario desde la llegada de Héctor Cúper. El guardameta sorprendió al cuestionar su rendimiento.

En ese sentido, el portero bicampeón con los cremas consideró injusta la salida de Miguel Vargas del arco, ya que venía mostrando un notable rendimiento y transmitiendo seguridad bajo los tres palos. Además, señaló que Romero suele mostrarse ansioso al momento de tomar decisiones, situación que termina dejándolo expuesto.

Diego Romero y Miguel Vargas compiten por la titularidad en Universitario

“Personalmente, de lo que me gusta, para Miguel Vargas fue injusto porque venía haciendo una labor muy correcta, muy sólido, siendo asertivo sobre todo en la toma de decisiones. A Diego Romero lo veo un poco ansioso a veces. Lo veo como que toma decisiones un poco apresurado, como que sale a buscar pelotas que si bien las consigue, muchas veces llega exigido y deja flotando dentro del área”, señaló.

Asimismo, Britos insistió en que percibe cierto grado de ansiedad en el portero de 25 años, aunque dejó en claro que ambos guardametas cuentan con las condiciones necesarias para defender el arco de Universitario.

“La impresión que me da a mí es que Romero tiene un poco de ansiedad. Pero igual no voy a discutir las condiciones que tienen los dos”, concluyó el guardameta uruguayo.

Números de Diego Romero en Universitario

El portero nacional ha sido titular en los últimos partidos, aunque su desempeño ha dejado ciertas dudas en los hinchas. Durante esta temporada, Diego Romero estuvo bajo el arco en 19 ocasiones, donde solo pudo dejar su arco sin goles en seis oportunidades.