Universitario presentó sus convocados para el clásico ante Alianza con dos importantes regresos

Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Alianza Lima en un nuevo episodio del clásico del fútbol peruano. Los cremas y blanquiazules chocarán por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de quedarse con un triunfo que los encamine al título. Para este duelo, los cremas ya definieron su lista de convocados.

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Universitario presentó sus convocados para el clásico ante Alianza Lima

La escuadra comandada por Héctor Cúper es consciente de que no puede dejar ningún cabo suelto en el clásico ante su eterno rival. Por ello, Universitario compartió su lista de convocados para este enfrentamiento y el comando técnico ha decidido contar con sus principales figuras.

En esta nómina se destacan la presencia de sus titulares habituales como Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jairo Concha, Álex Valera, Gianluca Lapadula entre otros. No obstante, también se hizo llamativo el regreso de dos jugadores como son Aldo Corzo y Edison Flores.

Lista de convocados de Universitario para el clásico

Ambos jugadores regresan a la nómina de convocados de los cremas luego de no haber sido considerados en el último partido ante Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. Sin embargo, se prevé que inicien desde el banco de suplentes en Matute, esperando una oportunidad.

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Gustavo Peralta reveló previamente que el comando técnico de Universitario ha decidido dejar fuera de la lista de convocados a Juan Manuel Requena, José Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna. Los últimos tres jugadores no son del agrado total de Héctor Cúper y su ausencia se reafirmó en la publicación de la lista de convocados.

El caso más sorpresivo es el del volante argentino quien había sido uno de los flamantes fichajes de los cremas en esta campaña y de hecho contaba con el visto bueno de Héctor Cúper. Sin embargo, su bajo nivel lo ha llevado a estar fuera de la nómina.