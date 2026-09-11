Sebastián Britos, exarquero de Universitario de Deportes, se pronunció acerca de su relación con Álvaro Barco, exdirector deportivo del cuadro crema. El exdirectivo santo llegó a la institución merengue el año pasado y fue el encargado de armar el plantel para esta temporada y una de sus polémicas decisiones fue la salida del portero uruguayo de 38 años.

En diálogo con el programa de YouTube 'Colectivo World', el hoy futbolista de Peñarol, confesó que no mantenía una relación cercana con Álvaro Barco en su momento y que se puso contento cuando se enteró que no seguía más en Universitario porque no le hacía bien a la institución.

“He tenído relación cercana prácticamente con todos ahí en el club. Con todos. Con funcionarios, con los de la cocina, con los del área de scouting, con los del tópico, con el área de nutrición. Bueno, con utillería ni hablar. Teníamos la parte administrativa lo mismo, marketing, tuve relación muy cercana a todo el mundo con todos”, empezó diciendo el exportero merengue en la entrevista.

Cuando fue consultado sobre cómo era su relación con Álvaro Barco, Britos remarcó: “Yo he sido muy cercano a casi todos” y después enfatizó: “No lo sé. De mi parte, yo siempre me comporté de la misma manera con todo el mundo”.

Tras esto, el periodista Gustavo Peralta le preguntó cuál fue su primera sensación al enterarse que Álvaro Barco ya no continuaba en Universitario y Sebastián Britos fue muy sincero al revelar que se alegró: “La verdad, sinceramente, me puse contento porque no solo conmigo solamente, sino, no tomó buenas decisiones. Yo considero que no le estaba haciendo bien al club”.

¿Cómo le va Sebastián Britos en Peñarol?

Desde que llegó a Peñarol, Sebastián Britos no ha gozado de la continuidad que tenía en Universitario. En lo que va de este 2026, el uruguayo apenas ha jugado en 10 partidos, de los cuales recibió 11 goles y solo dejó su valla invicta en dos de esos duelos.