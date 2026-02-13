Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO por Torneo Apertura: pronóstico, a qué hora juega y alineaciones

Partidazo entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II en Chongoyape por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos se verán cara a cara este sábado 14 de febrero a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). La transmisión de este choque va por L1 MAX que se puede ver en los operadores de DirecTV y Movistar TV.

Sporting Cristal es uno de los clubes que no sabe lo que es ganar en la Liga 1 2026. En los dos partidos que afrontó sumó un solo punto: empate con Deportivo Garcilaso y derrota ante FBC Melgar. Los dirigidos por Paulo Autuori generan dudas en este arranque de temporada, por lo que ahora buscan ganar antes de su debut de Copa Libertadores.

Y es que este mes inicia el calendario muy exigido para los celestes, debido a que deben afrontar dos torneos a la vez. Es claro que el deseo de los 'rimenses' es llegar a la fase de grupos del certamen Conmebol, pero no puede descuidar el Apertura en su afán de cortar la mala racha de cinco años sin ser campeones nacionales.

Una de las informaciones que llegan desde el Rímac es que Sporting Cristal reservará ciertos jugadores para el duelo ante 2 de Mayo por Libertadores. Se espera un once mixto en Chongoyape en busca de lograr los tres puntos ante un Juan Pablo II que tiene como máxima figura a Christian Cueva.

Pese a la presencia de 'Aladino', el conjunto de Lambayeque llega a este duelo contra Cristal tras caer 6-1 a manos de Cienciano en Cusco. Cueva y sus compañeros no pudieron sostener su ventaja parcial en la Ciudad Imperial, por lo que ahora esperan dar el golpe ante los de Autuori al saber que tienen la presión de ganar sí o sí.

Juan Pablo II anuncia su partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II se llevará a cabo este sábado 14 de febrero en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que es claro que será un cotejo intenso a lo largo de los 90 minutos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

Este choque del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II inicia a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:15 horas

Venezuela, Bolivia: 16:15 horas

Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile: 17:15 horas

España: 21:15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

El compromiso entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV, Movistar, Best Cable, Claro y Win. Asimismo, tienes la opción vía streaming de DGO y Movistar TV App a través de SmarTV, PC y/o teléfono móvil.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Fabrizio Lora, Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Cristian Benavente, Maxloren Castro, Jair Moretti e Irven Ávila.

Juan Pablo II: Matías Vega, Paolo Fuentes, Christian Flores, Aaron Sánchez, Christian Cueva, Piero Anton, Erinson Ramírez, Iago Iriarte, Jack Durán, Maximiliano Juanbeltz, Nilton Ramírez.

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse el triunfo ante Juan Pablo II por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS JUAN PABLO II EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 3.95 3.55 1.85 Betano 4.35 3.70 1.91 Bet365 4.10 3.60 1.80 1XBet 4.25 3.50 1.81 Doradobet 4.50 3.66 1.78

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: estadísticas e historial

Conoce los últimos resultados que tuvieron Sporting Cristal y Juan Pablo II en la temporada 2025: