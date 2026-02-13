Alineaciones Sporting Cristal vs Juan Pablo II: el inédito once de Autuori para volver al triunfo

Sporting Cristal ya pasó la página tras la derrota ante Melgar y tiene la mirada puesta en el partido contra Juan Pablo II correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Bajo ese escenario, a poco de jugarse este encuentro, el entrenador Paulo Autuori ya viene definiendo el posible equipo titular que iniciará las acciones en Chongoyape.

Alineación de Sporting Cristal:

Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún/Ian Wisdom, Gabriel Santana, Santiago González, Felipe Vizeu .

Con la baja confirmada de Juan Cruz González, por su reciente expulsión frente al 'Dominó', Autuori y su comando técnico piensan en Leandro Sosa como su eventual reemplazo. El uruguayo nacionalizado peruano, va bien en jugadas de ataque, factor que lo destaca dentro del campo y sobretodo para este tipo de cotejos que serán de ida y vuelta.

El ex Ayacucho tendría como acompañantes a Araujo, Lutiger y Da Silva en defensa, conservando el clásico 4-3-3 utilizado esta temporada. A su vez, en la volante todo apunta a que el técnico brasileño seguirá depositando su confianza en Távara, Cazonatti, mientras que, la única duda será la inclusión de Yotún o Ian Wisdom.

Sporting Cristal apunta a regresar a la victoria en Chongoyape

Más adelantados, Gabriel Santana, Santiago González y el '9', Felipe Vizeu completarían la alineación titular de los celestes en Chongoyape. El delantero viene de anotar el gol de descuento frente a los arequipeños, y se perfila a ser la principal carta de gol. Cabe recordar que, Autuori no puede dejar nada al azar, pensando en salir del fondo de la tabla.

Alineación de Juan Pablo II:

Matías Vega, Paolo Fuentes, Christian Flores, Aaron Sánchez, Christian Cueva, Piero Anton, Erinson Ramírez, Iago Iriarte, Jack Durán, Maximiliano Juanbeltz, Nilton Ramírez.

De otro lado, el conjunto local, Juan Pablo II llega a este compromiso luego de caer goleados 6-1 ante Cienciano en la Ciudad Imperial. Ante este duro resultado, el cuadro que lidera Marcelo Zuleta ya planifica una renovada estrategia con el objetivo de hacer respetar su localía y conseguir los tres puntos.

Juan Pablo II busca el triunfo de local ante Sporting Cristal

Dentro de los futbolistas con mayor experiencia en el plantel están Paolo Fuentes en la zaga de los 'Auriblancos' y en la ofensiva, Christian Cueva, con Erinson Ramírez. La escuadra de Chongoyape ya alista sus mejores armas para tratar de hacerles daños a los rimenses.