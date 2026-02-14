Canal confirmado para ver partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la fase 2 de Libertadores

Sporting Cristal afrontará uno de los partidos más importantes del inicio de la temporada cuando enfrente este martes 17 de febrero a 2 de Mayo, encuentro válido por la fase 2 de la Copa Libertadores. Los rimenses saldrán al campo buscando sacar una ventaja en Paraguay y esperando no sufrir de más ante uno de los equipos que dieron la sorpresa tras eliminar a Alianza Lima.

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo

El primer enfrentamiento entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores será transmitido por la señal EN VIVO de ESPN para casi todo el territorio sudamericano. De esta manera, este emocionante encuentro se podrá seguir EN DIRECTO ONLINE por vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus. Es importante señalar que deberás tener un suscripción premium para ver el compromiso.

¿Qué canales transmiten el partido Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

A continuación, te dejamos los canales confirmados para los distintos países del mundo con el fin de que no te pierdas ni un instante del Sporting Cristal vs 2 de Mayo.

Argentina: Fox Sport y Disney Plus.

Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Paramount Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN 2, inter y Disney Plus.

México: ESPN 2 y Disney Plus.

Panamá: ESPN 2 y Disney Plus.

España: LaLiga Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports y fuboTV.

Sporting Cristal deberá plantarle cara a 2 de Mayo por la fase 2 de Libertadores.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo, válido por la ida de la Copa Libertadores, está programado para desarrollarse este miércoles 17 de febrero. Este episodio deportivo se desarrollará en el Estadio Rio Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay.

¿Cómo llega Sporting Cristal al duelo de ida ante 2 de Mayo?

Los rimenses han tenido un arranque irregular en este inicio de la temporada, luego de haber sufrido de más para obtener puntos en la Liga 1 2026. El equipo de Paulo Autuori además ha sido cuestionado por sus hinchas por su bajo desempeño en el campo, por lo que deberá limpiar su imagen ganando en la Copa ante un 2 de Mayo que ha dado de que hablar por su pundonor.

Sporting Cristal deberá sacar su mejor desempeño para vencer a 2 de Mayo. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR.

El equipo de La Florida no llegará en sus mejores condiciones ya que recientemente se conoció que el volante Gabriel Santana llega con molestias físicas en el pie derecho, por lo que lo cuidarán con el fin de que llegue al partido. No obstante, no sería el único, ya que Luis Abram y Christofer Gonzáles también son duda.