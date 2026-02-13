Sporting Cristal sufre baja de futbolista brasileño a poco de debut en Copa Libertadores

Sporting Cristal es uno de los clubes que ahora tiene un calendario apretado por su participación en Copa Libertadores. Fuera de todo ello, se debe medir ante Juan Pablo II por la Liga 1, en el que no ha tenido un inicio aceptable al sumar un solo punto de seis posibles. En medio de este panorama, se conoció que un jugador brasileño es baja para los 'rimenses'.

Sporting Cristal sufre baja de futbolista brasileño

En las últimas horas, el periodista Jean Martín Dueñas reveló que Gabriel Santana terminó sentido del pie derecho tras la derrota ante FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo. De esta manera, no quieren arriesgarlo de cara al duelo del fin de semana, sabiendo que la siguiente semana deberán medirse ante 2 de Mayo por Copa Libertadores.

Asimismo, en el programa "Fútbol como Cancha" manifestaron que desde Sporting Cristal piensan enviar un once mixto para el partido ante Juan Pablo II en Chongoyape. Tendrán minutos los suplentes habituales como Catriel Cabellos, Cristian Benavente, Irven Ávila, Maxloren Castro, entre otros.

"Santana termina con una molestia en el pie derecho, ante Melgar. Cristal tiene partido el martes de Copa Libertadores, en ese contexto creen en Cristal que a lo mejor es mandar un equipo mixto. Va a alinear un equipo mixto como Cabellos, Benavente, Ávila y Castro. La gran novedad fue Jair Moretti y tiene posibilidad de sumar minutos", informó el periodista.

(VIDEO: Fútbol como Cancha)

Si bien no es de gravedad lo de Gabriel Santana, es claro que Paulo Autuori lo ve como un jugador fundamental en el once titular ante 2 de Mayo. El mediocampista brasileño es uno de los jugadores que llegó a tienda celeste a inicios del 2026, por lo que ahora se concentrará en su recuperación para el choque internacional.