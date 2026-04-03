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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Pullman: agente de la ATF abre fuego contra sospechoso en un intento de ROBO en estacionamiento

Un agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en EE. UU. disparó en el estacionamiento de un Walmart. ¿Se reportó heridos?

Melanni Miranda
Walmart: agente de la ATF abre fuego contra sospechoso en un intento de robo en estacionamiento.
Walmart: agente de la ATF abre fuego contra sospechoso en un intento de robo en estacionamiento. | Composición Libero / Melanni Miranda
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¡Atención en toda la comunidad! Hace unas horas, un agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EE. UU. (ATF) disparó durante una operación en el estacionamiento de un Walmart, localizado en el sur de Chicago.

La agencia en mención confirmó el incidente, el cual se llevó a cabo en la mañana del jueves 2 de abril y ha generado atención mediática en la zona. ¿Qué se sabe sobre este hecho? ¿Se reportaron heridos?

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Walmart: agente de la ATF abre fuego contra sospechoso en un intento de robo en estacionamiento

'CBS News' y otros portales internacionales, además de la agencia, señalaron que uno de los agentes de la ATF estaba involucrado en un operativo en la intersección de la calle 109 y la avenida S. Doty, en el barrio Pullman, en EE. UU., cuando se produjo un intercambio de disparos con un individuo sospechoso de intentar cometer un robo.

Walmart.

Walmart: agente de la ATF abre fuego contra sospechoso en un intento de robo en estacionamiento.

Según los reportes internacionales y las propias autoridades, este alarmante suceso tuvo lugar en el estacionamiento de un Walmart de la localidad.

La ATF, bajo la gravedad de la situación, se pronunció e informó que no hubo heridos entre los agentes ni entre los civiles durante el incidente. También se informó sobre la detención de tres sospechosos, quienes enfrentarán cargos por su participación en el hecho.

No obstante, no se dieron más detalles ni se reveló la identidad de ninguno de los involucrados.

¿Qué hacer frente a un tiroteo o una situación de riesgo en Walmart?

Frente a un tiroteo en una tienda Walmart, las autoridades, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, han compartido una estrategia clave: Correr, Esconderse y Pelear.

Esta metodología, conocida en el entrenamiento específico de Walmart como Avoid, Deny, Defend, busca maximizar la seguridad de las personas en situaciones de emergencia o riesgo.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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